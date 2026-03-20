Futbolista de Rangers protagoniza un violento accidente automovilístico en Talca

Un violento accidente se registró durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Talca, teniendo al futbolista de Rangers Mauro González como protagonista.

Según informaron medios locales, el volante argentino sufrió un choque de alta energía mientras se trasladaba por la avenida Lircay a la altura de la calle 13 norte cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y acabó chocando contra una barrera perimetral.

Al lugar llegó personal de emergencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad y personal del SAMU para brindarle la asistencia primaria al deportista para estabilizar al jugador y asegurar la zona del accidente.

Tras ello, González fue trasladado a la unidad de urgencia del Hospital Regional de Talca donde se le realizaron los exámenes necesarios para determinar si, debido a la fuerza del impacto, presentaba lesiones internas.

Foto: Radio FM+. pc

Ya en las primeras horas de este viernes, Rangers entregó un comunicado oficial sobre el estado de salud del futbolista y dio pistas sobre uno de los factores que pudieron haber influido en el accidente.

“A la comunidad rojinegra, medios de comunicación y público en general, informamos que, durante la noche de este jueves, nuestro jugador del plantel profesional, Mauro González, se vio involucrado en un accidente de tránsito, en medio de complejas condiciones meteorológicas”, señalaron de entrada.

Añadieron que “el jugador fue trasladado oportunamente a un centro asistencial. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica”.

“En este momento, nuestra preocupación es la salud y la pronta recuperación de nuestro jugador, a quien se le está brindando todo el apoyo necesario”, continuaron.

“Agradecemos la preocupación de nuestros hinchas y la comunidad, y solicitamos respeto por el proceso médico y personal del involucrado”, cerró el informativo.

La situación, lamentablemente, no es nueva para el club talquino. En la temporada 2025, los jugadores Ian Toro, parte del equipo profesional, y el juvenil Martín Díaz sufrieron un accidente cuando iban rumbo al centro de entrenamientos del equipo, el complejo Fortaleza Rojinegra.

En dicha ocasión ambos deportistas fueron hospitalizados para ser puestos en observación para monitorear su evolución.

El primer dolor de cabeza de Jaime Vera

Tras la salida de Erwin Durán por los malos resultados en el arranque del torno de la Primera B, la dirigencia talquina selló la llegada de Jaime Vera para tomar el banco talquino, quien ahora deberá esperar si podrá contar o no con Mauro González para el partido de este sábado contra Deportes Recoleta (18.00 horas).

En dicho duelo, Rangers intentará conseguir la primera victoria de la temporada después de cuatro fechas disputadas, en las que solo registra un punto que lo tiene en el fondo de la clasificación.

“Estamos bajo presión, pero mi vida siempre ha sido así”, afirmó el Pillo durante su presentación. “Rangers es un equipo grande, esa mística no se ha perdido, solo está dormida y la vamos a despertar”, continuó el entrenador.