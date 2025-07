El desahogo de Christian Garin: “Miro atrás y fue una locura, toda la presión gratuita que se me puso fue mucho”

Christian Garin tuvo una especial participación en Wimbledon. A pesar de quedar eliminado en la qualy de la competencia, la baja de uno de los jugadores le permitió ingresar al cuadro principal.

Una oportunidad a la que llegó buscando retomar la confianza perdida a través de el circuito Challenger, obteniendo títulos que le han permitido volver a disfrutar de la actividad.

Sobre esto, Garin señala que “fue difícil, sobre todo en el comienzo. Pasé de estar cinco o seis años jugando los mejores torneos a tener que bajar a los Challengers, con algunos torneos que no son los mejores para competir. Las condiciones me complicaban. La gente piensa que los Challenger son fáciles de ganar. Exigen que uno lo gane todo. Entré en un lapso negativo, no me motivaba, no me encontraba en la cancha. Caí en una sintonía mala porque estaba confundido”, reconoció de entrada la raqueta nacional en diálogo con Clay.

“Los Challengers son muy competitivos, la gente está jugando muy bien, entonces hay que ir mega humilde. Vas a luchar contra todos, vas a correr tres horas todos los partidos a veces solo por ganar diez puntos, 15 puntos. Entonces eso me complicaba, porque veía muy lejos volver a estar donde quería estar, donde todavía quiero estar. Cambié la mentalidad, empecé a preocuparme de otras cosas y empecé a jugar mejor muy rápido”, complementó.

Por lo mismo, debió comenzar a prepararse en una serie de aspectos. “De mí, de mi físico. Estaba teniendo muchos dolores. Cada partido terminaba con un dolor. Físicamente no me sentía rápido ni explosivo. Entonces ya pasan los años y hay que mejorar en todo aspecto, porque ya uno se empieza a recuperar un poquito más lento. No queda otra que reinventarse. Yo soy profesional hace 12, 13 años. Entonces a estas alturas empecé a preocuparme más por mí y a encargarme de las cosas que directamente me ayudan a rendir mejor en el tenis. Hay veces que uno cae en una sintonía negativa y cree que no va a salir”.

Para ello complementa su trabajo en el tenis con otros deportes. “salir a trotar o caminar. Despejarme. También contraté a Guillermo, mi nuevo preparador físico. Me ha ayudado mucho a liberar malos pensamientos desde el trabajo físico. Y siempre con Cristián Madariaga, que me ha seguido toda la carrera. La gente de mi círculo me está ayudando a estar un poco más concentrado en lo que me toca”.

Volver al TOP 20

Al mismo tiempo, Garin se refirió a la posibilidad de volver a meterse dentro de los 20 mejores tenistas del planeta. Advierte que esto aún no está en sus metas próximas.

“Yo siento que necesito seguir con lo que estoy haciendo y repetirlo un año entero. Siendo honesto, no tengo en mi cabeza volver a estar entre los 20 mejores. Claro que lo quiero, estoy vuelto loco por hacerlo, pero todavía no lo tengo puesto como un objetivo porque recién llevo dos meses trabajando bien. Estoy siendo sincero. No puedo pretender en dos meses querer ser top 20. Entonces creo que hay que ir paso a paso. Estoy cerca del top 100, quiero volver a jugar torneos ATP, estoy loco por volver a jugar ATP o entrar directo a los cuadros principales de los Grand Slams. Siento que ahí compito muy bien”, sostuvo.

“Cada semana veo la oportunidad de meterme en los torneos que quiero, la veo. Todo está muy competitivo, pero también abierto. Hoy en día hay 200 jugadores que tienen chances de meterse en los 20 o 30 mejores del mundo. Es así de bravo. Hay que estar todas las semanas muy duro de cabeza, hay que cuidarse mucho el físico y estar listo. Porque está abierto el tenis. Eso me hace ilusión. Pero también soy consciente en este momento soy 110 del mundo y es la realidad que tengo que vivir. Es mucho mejor de lo que era hace dos meses, entonces estoy agradecido de eso, pero quiero seguir trabajando así y ver qué pasa en un año más”, agregó.

El recuerdo del título de Roland Garros Junior

Más adelante, Garin profundizó sobre la presión que sintió en los meses y años posteriores al título junior de Roland Garros.

“Miro atrás y siento que todo fue una locura. Toda la tensión, toda la presión gratuita que se me puso encima... fue mucho. Creo que fue una etapa que me enseñó mucho a medida que fue pasando el tiempo, pero en ese momento me hubiese gustado haber jugado un poco más tranquilo, sin tanta tensión. Tú estás ahí sin remuneración económica, costeando todo por tu cuenta, mis papás ayudándome también. Ellos no tenían experiencia en el mundo del deporte, así que era como sumarles un problema a la situación. Fue difícil, aprendí bastante, pero siento que no le saqué mucho provecho a la situación”, aseguró.

“Siempre he sido un agradecido del apoyo de la gente. Me gusta jugar una acá en la qualy de Wimbledon y tener 50 personas apoyándome. Al torneo que vaya, incluso los Challengers, hay gente. Tiene cosas muy positivas. Pero en ese momento fue algo raro sentir cosas negativas, críticas muy fuertes para un niño de 17 años”, expuso.

De hecho, llegó a pensar varias veces en que hubiese sido mejor no ganar dicho título: “Fue algo que pensé. Me dije que casi que fue un problema haber jugado en juniors porque ahí me conoció mucho la gente. Yo estaba igualmente 350 del mundo con 17 años, ya era un proyecto, tenía el nivel. Creo que ese año terminé 250 con 17 años. Tenía, ¿cómo se dice?… no sé si potencial para ser una superestrella, pero tenía potencial para ser top 20, ganar títulos, lo que en definitiva hice. Mi familia no es del deporte, nunca me puso ninguna presión, me apoyaron en todo. Entonces como que tampoco tenía un guía en ese momento y eso quizás se complicó un poquito en su momento. La etapa junior es rara, porque nadie te asegura nada. Y al ser sudamericano es más difícil aún”.