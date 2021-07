El desconsuelo de los ingleses: “Simplemente no fue nuestra noche”

En la tanda de penales, tras empatar 1-1 en los 120 minutos, Italia se coronó campeón de la Eurocopa. Pese a que Inglaterra arrancó rápidamente arriba en el marcador, no logró mantener la ventaja en el partido y desde los 12 pasos cayó por 2-3. En su propia casa, en Wembley, los dirigidos por Gareth Southgate se retiraron abatidos y con la esperanza de tomar revancha en el Mundial.

“No pude haber dado más, los chicos no podrían haber dado más. Los penaltis son obviamente la peor sensación del mundo cuando pierdes. No fue nuestra noche, pero ha sido un torneo fantástico y deberíamos estar orgullosos de mantener la cabeza en alto. Va a doler ahora, pero estamos en el camino correcto y estamos construyendo. Ojalá podamos progresar a partir de este año que viene... Pasamos por nuestro proceso, los chicos hicieron todo lo que pudieron, simplemente no fue nuestra noche. Estas cosas pueden pasar. Cualquiera puede fallar un penalti. Ganamos juntos, perdemos juntos. Los chicos pueden crecer con eso y nos da motivación para la Copa del Mundo el año que viene“, dijo Harry Kane a la BBC.

Por su parte, el técnico de los ingleses, también prefirió resaltar el trabajo realizado en vez de la autocrítica: “Estamos muy decepcionados. Los jugadores han sido un mérito absoluto, han dado todo lo que han podido. Se han estrellado contra el suelo. A veces jugaron muy bien, a veces no mantuvimos el balón lo suficientemente bien, especialmente al comienzo de la segunda parte, pero no podemos tener recriminaciones, ha sido un placer trabajar con ellos. Han ido más lejos de lo que hemos ido durante tanto tiempo, pero esta noche es increíblemente doloroso en ese camerino. Depende de mí. Me decidí por los lanzadores de penales en función de lo que han hecho en los entrenamientos, y nadie está solo. Ganamos juntos como equipo, y depende de todos nosotros no poder ganar el juego esta noche. Pero en cuanto a las sanciones, esa es mi decisión. Depende totalmente de mí”.