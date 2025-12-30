El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

Este sábado 3 de enero comienza a disputarse la edición 2026 del rally Dakar. Uno de los pilotos que estará presente en esta competencia es Tomás de Gavardo en la categoría de motos.

Durante meses, el piloto chileno estuvo planificando la preparación y el viaje a Arabia Saudita para correr su cuarto Dakar. Sin embargo, todo se vio trastocado porque el avión que abordó en Santiago el sábado pasado no pudo aterrizar en Sao Paulo (Brasil) por problemas de viento, yendo a parar a Río de Janeiro y por ende perdió la conexión directa a Qatar desde donde volaría luego a Yanbu (Arabia Saudita).

Durante ese sábado y parte del domingo 28 realizó diversas gestiones en la ciudad paulista hasta encontrar un vuelo a Qatar para desde ahí conectar a la ciudad de Yanbu distante a 1.400 kilómetros. ¿Por qué la premura de llegar a Yanbu? Porque es ahí donde se inicia la 48° versión del Dakar y lugar de las revisiones administrativas y técnicas obligatorias y que se hacen personalmente entre el 1 y 2 de enero, para luego largar el sábado 3 en la carrera.

“El viaje al Dakar cambió drásticamente todo. Estaba pronosticado mi aterrizaje en Sao Paulo el sábado 27 por la tarde para partir el mismo día a Qatar, pero se vio retrasado por problemas de viento en el aeropuerto de Sao Paulo. Tuvimos que ir a Río de Janeiro a repostar gasolina y de vuelta a Sao Paulo, pero ya había perdido mi conexión directa. Tuve que replantear todo en menos de 24 horas. Afortunadamente, tomé un pasaje a Doha (Qatar) el domingo 28 en la noche, llegando hoy lunes, lo que cambió toda la planificación para el Dakar”, explicó ya más relajado el piloto de 26 años al ser consultado por El Deportivo.

Los días 1 y 2 de enero se efectuarán las verificaciones técnicas y administrativas donde cada piloto debe presentar in situ todos los documentos personales como licencia de conducir nacional, licencia de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), certificados médicos y la documentación de la máquina a conducir, entre otros.

“El miércoles 31 en la mañana volaré a Yanbu (Arabia Saudita) para llegar a hacer todos los trámites administrativos y técnicos de la carrera. Llegaré justo. Fue un pequeño percance que gracias a Dios, a mis auspiciadores, mis grandes amigos que me ayudaron, y también a mi familia en Qatar, donde tengo algunos parientes que me han tratado muy bien, estoy reenfocado nuevamente, así que nos vamos con todo al Dakar”, manifestó Tomás de Gavardo.

Por la noche de este lunes fue entrevistado en vivo en Alkass Sports Channels, un grupo de once canales deportivos que se transmiten las 24 horas, los 7 días de la semana desde Qatar, donde le preguntaron por sus expectativas y qué le parecía la nueva versión de la prueba.

La meta del piloto de Huelquén es terminar la carrera de casi ocho mil kilómetros entre los mejores 25 en su categoría, como lo fue en 2024, ya que en 2025 terminó lesionado de una muñeca, una fractura de la cual le ha costado recuperarse.

El chileno correrá en una moto KTM de 450 Rally Factory del equipo Bas World KTM Racing Team con el número 148 en el dorsal en la categoría Rally 2 para competidores no oficiales, en la misma que lo ha hecho en tres ocasiones con éxito en los lugares 41° general y 31° Rally2 en 2025, 37° y 25° en 2024 y 50° y 33° en 2023.

La delegación nacional

Para la edición 2026 del rally Dakar serán siete los pilotos nacionales que dirán presente en el desierto de Arabia Saudita.

En las motos, además de Tomás de Gavardo, estarán Ruy Barbosa y José Ignacio Cornejo. En los autos, aparecen Ignacio Casale, Lucas del Río, Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López.

Antes de su viaje, De Gavardo había señalado que “esta preparación ha sido diferente. Tuvimos un segundo semestre intenso”, explica. A eso se suman entrenamientos en el norte y recuperación de lesiones. “Lo importante es que las supe sobrellevar. Sigo sobrellevando, sobre todo, mi muñeca izquierda. Vamos ahí avanzando”, reconoce.

Respecto de los objetivos deportivos, es claro: “La base es terminar el Dakar. Después, si terminamos, va a salir todo bien. Estoy seguro de que vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado”. También advierte un escenario climático complejo: “He estado viendo el reporte de mucha lluvia. Hay que estar atento para poder atacar en el momento que uno sienta el cuerpo”.

Por su parte, en los vehículos de cuatro ruedas destaca la presencia de Francisco López. “Este Dakar ha cambiado un poco la tónica de tanta duna. Vienen dos etapas maratón, una la primera semana y otra la segunda, sin asistencia. Eso va a ser clave, va a ser un coladero tremendo”, establece Chaleco.

El curicano remarca también el valor personal de seguir compitiendo al máximo nivel: “Vuelvo a mi versión decimoquinta y todavía me siento muy motivado y muy contento”, afirma.

En autos también se enmarca el regreso de Ignacio Casale. El tricampeón del Dakar retorna tras su ausencia de 2025. “Ha sido duro estar afuera, pero vuelvo con energías recargadas y con un auto competitivo”, dijo. En su equipo también estará el chileno Lucas del Río. Por otro lado, Hernán Garcés representa al país en la categoría Ultimate.