El gran fichaje de la NBA hace su debut: Luka Doncic fue titular en la victoria de Los Angeles Lakers ante Utah Jazz

Luka Doncic tuvo su esperado estreno en Los Angeles Lakers. El esloveno fue recientemente traspasado al equipo californiano, mientras que en la dirección contraria llegó a los Mavericks Anthony Davis. Tras unos días de su llegada a la ciudad, el base pudo salir al pabellón del Crypto.com Arena para enfrentar a Utah Jazz.

El jugador no tenía en mente abandonar Dallas. Sin embargo, la dirección deportiva de la franquicia del estado de Texas entendió que esta era la mejor oportunidad. “Las primeras horas estuve en shock, fueron momentos muy complicados, pero ahora estoy mucho mejor, he asumido que voy a jugar en el mejor equipo del mundo (...) Me siento muy agradecido por esta oportunidad”, detalló en su presentación oficial.

Su estreno en los Lakers tuvo lugar pasada la medianoche del lunes 10 de febrero. Los hinchas llegaron en masa al recinto para presenciar este momento histórico. Luka Doncic vistió por primera vez los colores oro y púrpura en el Crypto.com Arena, donde todo estaba planificado para que fuera una fiesta. En cada uno de los asientos del estadio los aficionados tuvieron a disposición una camiseta del equipo con el tradicional número 77 que utiliza la nueva figura de la franquicia de la NBA.

La victoria de Los Angeles Lakers

El primer encuentro del esloveno con la escuadra californiana terminó en una clara victoria por 132-113 ante Utah Jazz. Luka Doncic regresó a las canchas después de poco más de un mes de inactividad a causa de una lesión que sufrió ante Minnesota Timberwolves en el partido disputado en Navidad. Fue titular y disputó un total de 23 minutos y 33 segundos, en los que convirtió 14 puntos, dio cuatro asistencias y alcanzó cinco rebotes.

Pese a que no fue la mejor actuación del esloveno, los fanáticos del equipo quedaron maravillados después de presenciar su primer duelo con los Lakers. Asimismo, el base también salió del pabellón muy contento a causa de todo el apoyo que recibió. “La forma en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos aquí. Escuché mucho ruido cuando me presentaron, así que realmente lo aprecio. Fue un momento especial”, declaró tras su debut.

Asimismo, Doncic se refirió a la importancia de que Dirk Nowitzki, máxima leyenda de Dallas Mavericks, lo pudiera acompañar en esta noche tan especial para él. “Significa mucho. Gran amigo, gran mentor, así que realmente significa mucho que haya podido venir. Ahora lo veré, pero de verdad significa mucho”, agregó el esloveno. Los aficionados están a la espera de ver cómo se conforma la dupla con LeBron James de cara a la segunda parte de la temporada de la NBA.