El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

Entre máquinas de última generación y una planificación pensada a largo plazo, el rugby chileno comenzó a escribir un nuevo capítulo de su desarrollo. Este miércoles, en el Parque Mahuida, en La Reina, la Federación inauguró oficialmente su nuevo gimnasio de alto rendimiento, un espacio diseñado para potenciar el trabajo físico de Los Cóndores y proyectar su crecimiento internacional.

La puesta en marcha del Gimnasio Chile Rugby marca un hito para la disciplina a nivel continental. Considerado el centro de entrenamiento más moderno de Sudamérica dentro de la disciplina. El recinto es fruto de una alianza entre Chile Rugby, la Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile y la empresa Matrix Fitness, reconocida a nivel mundial por su equipamiento de alto rendimiento.

El centro contempla un espacio de 360 metros cuadrados y una inversión superior a los 300 mil dólares, incorporando tecnología avanzada orientada a la preparación física de selecciones y clubes de primer nivel. El gimnasio estará a disposición para los planteles de Los Cóndores, Cóndores 7s, Manque Rugby y Selknam Rugby, fortaleciendo el trabajo conjunto de todo el rugby nacional.

Impacto en el Rugby Chileno

El recinto está equipado con la Serie Ultra de Matrix Fitness, una línea que destaca por su enfoque en la biomecánica avanzada, ajustes personalizados y un diseño que favorece el movimiento natural del cuerpo, optimizando la ejecución de los ejercicios y elevando el estándar de entrenamiento.

Desde la Federación de Rugby de Chile, su presidente Cristián Rudloff valoró el impacto del proyecto en el proceso deportivo. “El desarrollo del rugby chileno necesita aliados estratégicos que estén a la altura del desafío internacional que enfrentamos. Contar con el gimnasio más moderno de Sudamérica es un paso clave en la preparación de Los Cóndores de cara a Australia”, afirmó.

En tanto, el gerente comercial de Matrix Fitness Chile, Nicolás Gazzolo, destacó que la alianza representa un hito en la llegada de la marca al país: “Chile es un mercado estratégico para Matrix Fitness. Esta alianza refleja nuestro compromiso con el alto rendimiento, la innovación y el desarrollo del deporte nacional. Queremos que los jugadores entrenen con tecnología de estándar mundial”, señaló.

Con esta inauguración, Chile Rugby consolida una plataforma de trabajo que apunta no solo a los desafíos inmediatos del calendario internacional, sino también a un crecimiento sostenido del rugby nacional, alineado con las exigencias del alto nivel competitivo.