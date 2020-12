El incendio del futbolista que lloró al ser cambiado a los 18 minutos

“Ha hecho grandes partidos y se está afianzando en el puesto”, dijo hace sólo 13 días el DT de Huachipato, Gustavo Florentín, sobre Antonio Castillo. Sin embargo, ayer, ante Colo Colo, el lateral sólo estuvo 18 minutos en cancha, siendo rápidamente sustituido por Joffre Escobar. La decisión del técnico fue muy cuestionada, considerando que, además, el ex jugador de Deportes Valdivia quedó muy afectado y rompió en llanto cuando salió de la cancha, siendo consolado por los suplentes.

Tras el 2-2 ante los albos, el entrenador fue consultado por el motivo del cambio. “La decisión fue técnica. Sacamos un lateral marcador y pusimos un delantero más en esa zona. No había tiempo, porque estábamos en desventaja”, afirmó Gustavo Florentín- Acerca de la reacción del lateral agregó: “Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico”.

¿Y Castillo? Contactado por La Tercera, el lateral de Huachipato se excusó de dar declaraciones, ya que desde el club le prohibieron hablar. Lo cierto es que ni la temprana sustitución ni las posteriores declaraciones del DT cayeron bien en el plantel, siendo varios los jugadores que mediante redes sociales le prestaron afecto al lateral. “Arriba el ánimo, hermanito, tienes todo mi apoyo”, escribió por ejemplo Valenzuela. También Castellón: “Aguante hermano; todos juntos y vamos con todo y contra todo”.

Quien sí se manifestó, y en las propias redes sociales del club, fue el padre del jugador: “Fuerza hijo, yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este dt no tiene idea de fútbol”, escribió en una de las publicaciones vía Facebook.

No es la primera que vez ocurre una situación similar. El 9 de septiembre en la derrota 1-3 ante U. Católica, el DT Florentín hizo ingresar al juvenil ecuatoriano Denilson Ovando al 46′, sustituyéndolo durante el segundo tiempo. Aquello trajo como consecuencias un duro diálogo en camarines con la directiva, considerando que se había expuesto de mala forma al jugador.

El lateral de 22 años suma cuatro partidos en esta temporada, estrenándose en el 1-1 frente a La Serena el 25 de septiembre. Antes de aquel duelo, Castillo no jugaba desde hace más de un año, cuando estuvo los 90′ ante la U. de Concepción en agosto de 2019.