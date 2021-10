El lamento de Valencia por los lesionados en la U: “Estoy triste porque ante todo está la salud de los jugadores”

Universidad de Chile tuvo una oscura jornada en Rancagua. Los azules se imponían por 2-0 a Deportes Antofagasta en El Teniente, pero terminaron igualando 2-2 y con cinco de sus jugadores lesionados: Marcelo Cañete, Nahuel Luján, Junior Fernandes, Yonathan Andía y Franco Lobos. Esteban Valencia, su entrenador, lamentó las bajas que sufrió su escuadra este domingo.

“Estoy triste porque ante todo está la salud de los jugadores. Creo que después de mucho tiempo nos toca a vivir una situación muy extraña como lo es la lesión antes de un partido. En el primer tiempo sufrimos tres lesionados y el equipo se sobrepuso, pero nos faltó en la segunda parte. Antofagasta tomó riesgos y nosotros no aprovechamos los espacios que dejaron ellos. Lamento lo que nos pasó sobretodo por la salud de los muchachos, aquí todos son importantes”, dijo el estratega.

“Estamos tristes por lo de Nahuel porque se vio muy feo. Los doctores están realizando los primeros auxilios. Yonathan terminó con un esguince en uno de sus tobillos. El resto de las lesiones fueron musculares. Siento que sufrimos muchísimo con eso, no nos había pasado en este proceso y hay un grado de preocupación por cada uno de ellos”, complementó, en esa misma línea.

Más allá de la igualdad, el DT valoró el desempeño de sus pupilos frente a los nortinos: “Luego veremos si este es un punto ganado o no. Como se dio el contexto siento que el equipo igual hizo el esfuerzo a pesar de todas las circunstancias que vivimos”.

Valencia, finalmente, comentó que uno de los objetivos del encuentro fue no recibir goles, algo que no ocurrió. “Éramos uno de los equipos con menos goles en contra y eso le llega a todo el equipo. Hoy quisimos fortalecer eso, el mantener el arco en cero. Creo que eso lo pudimos lograr en el primer tiempo y nos fuimos con una ventaja que no era menor. El segundo gol de ellos viene de una falta que uno puede pensar que es innecesario, el VAR tiene un rol protagónico no menor. El equipo estaba sosteniendo bien el resultado. Esto es un aviso para el equipo que debe corregir para poder volver a tener esa solidez defensiva”, cerró.