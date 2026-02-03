El León de Collao se queda sin rugir: O’Higgins vence a Deportes Concepción y amarga su retorno a Primera

Y un día, Deportes Concepción volvió a división de honor del fútbol chileno. El León de Collao retornó a la máxima categoría tras 18 años, donde incluso tocaron fondo con la desafiliación, aunque no de la forma esperada. O’Higgins arruinó su regreso con un triunfo por 2-1 en El Teniente de Rancagua.

Los penquistas llegaron a su debut en la Liga de Primera con ilusión. Un proyecto que los levantó desde el abismo, donde tuvieron que empezar desde cero, literalmente. Con un creciente aumento de los ingresos y el fiel apoyo de sus hinchas, formaron un ambicioso plan que causó gran entusiasmo.

Con Patricio Almendra a la cabeza, se sumaron varios fichajes, varios con nutrida y destacada experiencia en Primera. Muchos fueron titulares para el estreno. Eso sí, al frente se plantó un duro rival. O’Higgins, que tiene por delante una temporada donde incluso jugará Copa Libertadores, llegó con la misión de reemplazar a Francisco Meneghini con Lucas Bovaglio. El objetivo era no decepcionar tras un impecable año.

Lejos del regreso soñado

Fue un prometedor inicio de partido. Con un elevado ritmo de juego, rancagüinos y penquistas animaron con ocasiones de lado y lado. Sería la tónica que primaría durante la gran parte de un entretenido encuentro.

Un vehemente equipo rancagüino fue protagonista. Por otra parte, supo contrarrestar los intentos de ataques de Concepción y, cuando se vio superado, no tuvo apremios en cortar las posesiones y las transiciones penquistas con excesivas faltas.

Al León de Collao le costo progresar en ofensiva y profundizar. Las más claras llegaron por parte del conjunto local, que abrió la cuenta en el 29′ tras un centro al segundo palo que fue pivoteado por Francisco González. Arnaldo Castillo conectó el balón y desató la euforia de un encendido recinto rancagüino.

O’Higgins tuvo dos oportunidades clarísimas para aumentar la ventaja en dos contragolpes desperdiciados. Aunque, pese a no tener el control, los penquistas se soltaron sobre el cierre del primer tiempo y desaprovecharon tres opciones claras.

Concepción inició el complemento con el envión con el que terminó la mitad inicial. Se hicieron con la posesión, mientras que los locales intentaron presionar alto. Cuando la primera línea fue superada, se replegaron, impidiendo el avance visitante. Esta postura fue cada vez más clara con el paso de los minutos.

No obstante, el León de Collao empujó a O’Higgins sobre su arco, mientras que en el 80′ parecía llegar el empate tras un centro de Brayan Vejar. Omar Carabalí se lanzó a agarrar el balón, pero chocó con Ángel Gillard. La pelota quedó boteando y el argentino anotó. No obstante, el tanto fue anulado porque el árbitro interpretó que el portero tenía la pelota tomada en sus dos manos y que el impacto produjo que la soltara. Esto desató la furia y los reclamos de la visita.

Para remate, los rancagüinos sentenciaron el encuentro en la jugada siguiente. Tiro de esquina servido por Bryan Rabello, de grandísimo partido, que fue conectado por Miguel Brizuela (84′). Fue suficiente para sellar el triunfo celeste, a pesar del tardío descuento de Concepción. En el séptimo minuto de descuento, Fausto Grillo, de cabeza, marcó tras un centro de Leonardo Valencia. Gol y pitazo final.