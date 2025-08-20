El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles

Desde muy temprano el Team Chile inició una prolífica cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, donde la representación nacional se mantiene en el sexto lugar del medallero. Fue una de sus jornadas más productivas.

De la mano del patinaje, llegaron los primeros éxitos de la jornada. Camila Carreño se quedó con la plata en los 5.000 metros por puntos. “Muy feliz, emocionada, contentísima. Vengo preparando esto hace mucho tiempo, porque estos son mis primeros y últimos Juegos. Gracias a Dios lo logré”, expresó.

Mientras que Gabriel Reyes obtuvo bronce en la misma prueba masculina. “Fue una carrera muy dura, de mucha intensidad, porque son 25 vueltas y desde la campana 22 son todas con puntos. Muy feliz por el logro, ya que estos son mis primeros Panamericanos. Soy el más chico, con 18 años, me siento muy feliz y con mucha proyección para los campeonatos que vienen”, declaró.

Poco después, llegó el primer oro del día. En el canotaje, Sebastián Alveal alcanzó el primer lugar en la prueba de kayak 1.000 metros. Lo hizo con un tiempo de 3′52″65.

“Fue una competencia bastante dura, una distancia olímpica. Me llena de felicidad haber sumado una medalla a mi país, me llena de orgullo siempre representar la bandera. Una carrera muy linda y esto me da la pasada a los Juegos Panamericanos adultos de Lima”, señaló el deportista nacional.

Pero esa no fue la única alegría, pues en la prueba de slalom femenino del esquí náutico, Emilia Méndez obtuvo el oro y Daniela Kretschmer, la plata. En una estrecha definición fue la nieta del extenista Patricio Cornejo la que se impuso.

“Significa mucho, me costó mucho llegar acá. Así que irme con la medalla de oro es extraordinario”, expresó la vencedora, quien también obtuvo su pasó para los Juegos Panamericanos adultos de Lima 2027. “Aún no me la creo, pero es un regalo al final. Ahora voy a concentrarme para entrenar y llegar de la mejor forma”, expresó.

Por la tarde, los metales siguieron cayendo para la representación criolla, pues la propia Méndez sumó una plata en salto. Mientras que Maira Toro se quedó con una medalla de plata en los 200 metros del kayak, a 16 milésimas del primer lugar. “Estuve a punto de ganar el oro, pero lo di todo. Los 200 no los preparé mucho y aun así conseguí un segundo lugar, que es muy bueno”, confesó la deportista, que este jueves competirá en los 500 metros, su especialidad.

Por su parte, Matías González también obtuvo un segundo lugar en la prueba de figuras en el esquí náutico. “Contento de esta medalla, quería un poquito más, no se pudo. Ha sido un año muy difícil, de mucho aprendizaje, que me está ayudando para cuando crezca. Estoy muy feliz con esta medalla”, manifestó el deportista, quien en los próximos días competirá en el Mundial adulto en Italia.

En el patinaje también continuaron las buenas noticias, con un bronce de Camila Carreño en los 10 mil metros eliminación. Fue la segunda presea de la jornada para la exponente nacional. Lo mismo que para Gabriel Reyes, quien también remató tercero en la misma especialidad.