SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles

De la mano del canotaje, el esquí náutico y el patinaje, la representación nacional aumentó su éxito en el medallero en Asunción.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Sebastián Alveal, festejando su medalla de oro en el canotaje. Sebastian Miranda

Desde muy temprano el Team Chile inició una prolífica cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, donde la representación nacional se mantiene en el sexto lugar del medallero. Fue una de sus jornadas más productivas.

De la mano del patinaje, llegaron los primeros éxitos de la jornada. Camila Carreño se quedó con la plata en los 5.000 metros por puntos. “Muy feliz, emocionada, contentísima. Vengo preparando esto hace mucho tiempo, porque estos son mis primeros y últimos Juegos. Gracias a Dios lo logré”, expresó.

Mientras que Gabriel Reyes obtuvo bronce en la misma prueba masculina. “Fue una carrera muy dura, de mucha intensidad, porque son 25 vueltas y desde la campana 22 son todas con puntos. Muy feliz por el logro, ya que estos son mis primeros Panamericanos. Soy el más chico, con 18 años, me siento muy feliz y con mucha proyección para los campeonatos que vienen”, declaró.

Poco después, llegó el primer oro del día. En el canotaje, Sebastián Alveal alcanzó el primer lugar en la prueba de kayak 1.000 metros. Lo hizo con un tiempo de 3′52″65.

“Fue una competencia bastante dura, una distancia olímpica. Me llena de felicidad haber sumado una medalla a mi país, me llena de orgullo siempre representar la bandera. Una carrera muy linda y esto me da la pasada a los Juegos Panamericanos adultos de Lima”, señaló el deportista nacional.

Pero esa no fue la única alegría, pues en la prueba de slalom femenino del esquí náutico, Emilia Méndez obtuvo el oro y Daniela Kretschmer, la plata. En una estrecha definición fue la nieta del extenista Patricio Cornejo la que se impuso.

“Significa mucho, me costó mucho llegar acá. Así que irme con la medalla de oro es extraordinario”, expresó la vencedora, quien también obtuvo su pasó para los Juegos Panamericanos adultos de Lima 2027. “Aún no me la creo, pero es un regalo al final. Ahora voy a concentrarme para entrenar y llegar de la mejor forma”, expresó.

Por la tarde, los metales siguieron cayendo para la representación criolla, pues la propia Méndez sumó una plata en salto. Mientras que Maira Toro se quedó con una medalla de plata en los 200 metros del kayak, a 16 milésimas del primer lugar. “Estuve a punto de ganar el oro, pero lo di todo. Los 200 no los preparé mucho y aun así conseguí un segundo lugar, que es muy bueno”, confesó la deportista, que este jueves competirá en los 500 metros, su especialidad.

Por su parte, Matías González también obtuvo un segundo lugar en la prueba de figuras en el esquí náutico. “Contento de esta medalla, quería un poquito más, no se pudo. Ha sido un año muy difícil, de mucho aprendizaje, que me está ayudando para cuando crezca. Estoy muy feliz con esta medalla”, manifestó el deportista, quien en los próximos días competirá en el Mundial adulto en Italia.

En el patinaje también continuaron las buenas noticias, con un bronce de Camila Carreño en los 10 mil metros eliminación. Fue la segunda presea de la jornada para la exponente nacional. Lo mismo que para Gabriel Reyes, quien también remató tercero en la misma especialidad.

Más sobre:Panamericanos JuvenilesAsunciónPatinajeEsquí NáuticoCanotajeEmilia MéndezSebastián AlvealCamila CarreñoGabriel ReyesMatías GonzálezDaniela KretschmerMaira Toro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Cerro Santa Lucía: el ícono turístico de Santiago que lucha contra el deterioro y accesos cerrados

El dilema de Calisto: aún no sabe si votará por Jara o Matthei

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Emiten aviso de marejadas anormales desde este jueves: revisa las zonas afectadas y horarios de mayor oleaje

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos
Chile

Tribunal dicta veredicto condenatorio contra conductor de bus que chocó con Biotrén y dejó siete fallecidos

Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Gendarmería ordena el traslado de 140 reos tras fuga de internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES
Negocios

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

¿Cuánta palta le compra Chile a Perú? La industria de ambos países frente a frente

Isabella Luksic deja la gerencia general de la Fundación Luksic luego de casi tres años en el cargo

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles
El Deportivo

El Team Chile tiena una de sus jornadas más prolíficas y brilla con nuevos oros en los Juegos Panamericanos Juveniles

“Me parece una falta de cariño”: Juan Ramírez reacciona a descarte de Héctor Tapia en Colo Colo por su vínculo con Vidal

Con duras acusaciones: Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro