El tobillo izquierdo vuelve a borrar al Chapa de Universidad Católica

José Pedro Fuenzalida se perderá el duelo ante Ñublense debido a una lesión en el tobillo izquierdo, el mismo que lo dejó fuera en el cierre de la temporada 2020. El capitán no podrá guiar el estreno de Gustavo Poyet en el Torneo nacional. Pese a los intentos por sumarse, el lateral derecho no logró reponerse de la dolencia que sufrió frente a Colo Colo, en el duelo válido por la Supercopa, que lo obligó a ser sustituido. Incluso debió restarse de la nómina de Martín Lasarte, quien lo había considerado para el amistoso frente a Bolivia.

El futbolista más ganador de la UC no será la única baja del tricampeón chileno. Poyet tampoco podrá contar con Edson Puch. El iquiqueño sigue recuperándose de Covid-19. El delantero dio positivo el pasado 17 de marzo y, desde ese entonces, se encuentra en cuarentena. “La verdad es que el virus me golpeó fuerte. Hoy me siento mejor, aún débil, pero mejor”, dijo el nortino durante la semana pasada en su cuenta de Twitter, al ser consultado por su estado de salud por un hincha cruzado.

La buena noticia, sin embargo, apunta a que los nominados por Martín Lasarte para su estreno como entrenador de La Roja sí podrán estar a disposición pensando en el duelo frente a Ñublense. Valber Huerta, Clemente Montes e Ignacio Saavedra —estos dos últimos sumaron minutos frente a los altiplánicos— fueron considerados para el duelo de hoy.

El elenco tricampeón buscará arrancar con una victoria, mientras que el recién ascendido Ñublense espera demostrar qué los hace merecedores de estar en la máxima categoría del fútbol chileno.