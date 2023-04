El Betis se mueve rápido para renovar a Pellegrini: “La última vez fue sencillo; Manuel no habla de dinero, lo hacen sus agentes”

En el Betis de Pellegrini se adelantan. En el cuadro de Sevilla están conformes con Manuel Pellegrini, el técnico chileno que volvió a posicionar al cuadro verdiblanco en los puestos de avanzada. De estar peleando los últimos años el descenso, el equipo español pasó a ser protagonista de diferentes torneos nacionales e internacionales.

Por lo mismo, en el Betis buscan acelerar su renovación. El Ingeniero termina contrato en junio de 2025 tras haber renovado en la temporada 2021. Así lo dejó en claro el CEO del Betis, Ramón Alarcón, quien habló con el portal hispano “Libre y directo”.

En el espacio, el ejecutivo del Betis recordó la última renovación del chileno. No fue una negociación complicada. “La última vez que renovó, nos llamó su abogado para renovar el contrato y fue muy sencillo porque él quiere seguir aquí y está muy ilusionado con el proyecto deportivo”, señaló. Al mismo tiempo, aseguró que Pellegrino no es quien ve el aspecto monetario al momento de cerrar las negociaciones. “Manuel no habla de dinero. Eso es cosa de sus agentes, pero no le preocupa”, revela.

“Cuando firmó por el Betis y después cuando renovó con nosotros, tenía pretensiones bastante mayores de las que pudimos ofrecerle. Aún así, aceptó encantado”, complemento.

Cabe recordar que este domingo, el Betis cayó frente al Cádiz por la Liga. De paso, se complicó en su lucha por meterse en zona de Champions League. El Ingeniero lamentó la caída.

“Lo más fácil es echarle la culpa al árbitro y no quiero comentarlo mucho. La expulsión de Sergio (Canales) sí me pareció absolutamente exagerada, pero no he querido discutir con el VAR. Me gustaría verla pero la jugada es a 30 metros de la portería, también estaba Edgar... Es rigurosa, exagerada y cuando menos tendría que verla. Es muy lejos de donde Sergio pierde el balón. De la otra expulsión no tengo nada que decir ni de los dos goles que encajamos”, comentó en la conferencia de prensa. “No quiero centrar en el árbitro la derrota. Ya dije que regalamos el primer penal y el segundo gol también. Es cierto que los árbitros están pasando un momento complicado, que los jugadores ayudan poco y que al final hay mucha tensión en los equipos por lo que se están jugando pero no quiero centrar las causas de la derrota en eso. Tuvimos una tarde negra y por ahí perdimos el partido”, insistió.

E incluso dio a conocer que pudieron ser tres los expulsados, refiriéndose a Miranda, a quien terminó retando desde el borde de la cancha. “Juan también pudo ser expulsado. A veces hay que mantener la mente fría con todo lo difícil que es. Con un expulsado se empatan los partidos y nosotros no pudimos empatar”.

Betis recibirá al Espanyol el próximo sábado, a las 12.30, en condición de local. El cuadro de Manuel Pellegrini debe sumar sí o sí las tres unidades para seguir en la lucha por un cupo en el certamen de clubes más importante de Europa.