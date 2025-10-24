En España reaccionan al gris empate del Betis de Pellegrini: “Pobre partido; fue incapaz de superar a un rival inferior”

El Betis tuvo una deslucida jornada en la Europa League. Si bien el conjunto de Manuel Pellegrini no perdió, solo consiguió un pálido empate en su visita al Genk. Por ahora, el conjunto verdiblanco sigue invicto con cinco puntos en tres jornadas de la fase de liga, pero aún lejos de los primeros ocho lugares, que evitan los playoffs.

En ese sentido, la prensa española criticó la magra igualdad sin goles. “Un punto y gracias para el Betis en Bélgica”, tituló, por ejemplo, Marca.

“Tendrá que mejorar sus prestaciones si quiere terminar entre los ocho primeros clasificados y evitar el cruce de playoffs de febrero. Hoy dejó pasar una buena oportunidad ante un rival claramente inferior a nivel técnico, pero que no pasó demasiados apuros para sumar su cuarto punto en la competición y mantenerse en la pelea por clasificarse”, escribió el diario español en su comentario.

La crítica fue sobre la poca predisposición ofensiva del equipo dirigido por Pellegrini: “Los verdiblancos, por su parte, dejaban pasar el tiempo, esperando ganar con alguna genialidad de sus estrellas con la ley del mínimo esfuerzo”.

Deslucida igualdad

El Correo de Andalucía catalogó el encuentro como “discreto”: “El Betis empató 0-0 en el campo del Genk belga en su tercer partido de la primera fase de Liga Europa, en la que sigue invicto, aunque sufrió un frenazo al firmar un encuentro muy discreto y en el que apenas generó peligro ante un rival, a priori, inferior y que mandó en distintas fases de un choque con muy pocas ocasiones”, señaló.

Estadio Deportivo, en tanto, se mantuvo en la misma línea: “El Real Betis cuajó un pobre partido donde fue incapaz de superar a un rival inferior pero que hizo valer su buen físico para neutralizar el juego verdiblanco; el surcoerano Oh tuvo la mejor ocasión del partido al final pero estrelló el balón en el poste; lo mejor, el resultado”.

El equipo alternativo del Betis también fue uno de los aspectos a resaltar: “Se presentó Manuel Pellegrini, como advertía en la previa, con nueve cambios en su alineación. Con Marc Bartra como capitán, solo Valentín Gómez y Antony repetían respecto a la cita ante el Villarreal y aunque la apuesta era lógica, la frescura no se notó”, consignó El Desmarque.

“Bajo una molesta lluvia y un viento bastante desagradable, el Betis firmó una plana primera mitad en la que, casi en ningún momento, fue capaz de superar el esquema planteado por el Genk (...) Partido muy plano en Bélgica, sin apenas ocasiones, sin apenas peligro, pero con un punto más para un Betis que continúa invicto en la Europa League y que, por si fuese poco, se mantiene en la zona alta de la clasificación, que exigirá al menos cinco puntos más -según lo visto el pasado año- para conseguir el pase directo a la siguiente ronda en la Europa League”, añadió.