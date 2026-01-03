SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    En Inglaterra exponen el motivo por el que Enzo Maresca fue despedido del Chelsea

    El pupilo de Manuel Pellegrini fue desvinculado de sus funciones en el club inglés a pesar de haber dejado al equipo en las primeras posiciones de la Premier League.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Enzo Maresca fue despedido del Chelsea el jueves.

    El inicio de 2026 estuvo marcado por un bombazo en el futbol de Inglaterra. El Chelsea dio a conocer el despido de Enzo Maresca, uno de los pupilos de Manuel Pellegrini.

    Así lo dieron a conocer a través de un comunicado oficial. Allí señalaron que “el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”.

    “Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”, agregaron desde el elenco londinense.

    Cabe señalar que el exayudante del Ingeniero llegó a los Blues en junio de 2024 en reemplazo de Mauricio Pochettino, con un contrato por cinco temporadas. Un plazo que no se cumplió.

    Las razones del despido

    Si bien el Chelsea acabó 2025 ubicado en el quinto lugar de la tabla y con buena parte del campeonato por disputarse, en Inglaterra dan pistas de las razones del quiebre entre el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

    Tal como apunta Daily Mail, el punto de inflexión fue la inasistencia del DT a la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 contra Bournemouth, en la que Maresca aludió estar enfermo.

    La directiva cree que no estaba enfermo y consideró la decisión poco profesional, irrespetuosa e injusta para Wilfredo Caballero, ayudante de campo, quien tuvo que sustituirlo”, plantea el medio.

    Además remarcan que el entrenador no consideraba los consejos del cuerpo médico respecto al estado de los jugadores que volvían de las lesiones, haciéndolos jugar durante mucho tiempo mientras estaban en el proceso final de la recuperación, generando recrudecimientos en las dolencias.

    El último argumento presentado son las versiones que vinculaban a Pep Guardiola como el encargado de reemplazarlo ante su salida. Una situación que el mismo DT italiano se encargó de desmentir.

    Este punto también fue considerado el New York Times. “Maresca informó al Chelsea —dos veces a finales de octubre y otra a mediados de diciembre— que estaba hablando con personas relacionadas con el City sobre su candidatura al puesto de entrenador en caso de que se produjera una futura vacante”, afirmaron. Esto, porque su contrato lo obligaba a informar cualquier negociación que llevara a cabo.

    Claro que, ante la insistencia, el mismo DT italiano se encargó de desmentir las versiones. “Es cien por cien especulación. No me afecta porque sé que no es verdad. Hace una semana estuve en Italia y me vincularon con la Juventus. Ahora pasa lo mismo con el City. No le presto atención”, comentó en su minuto.

    Por ahora, no está claro si los Blues continuarán con un interino o sumarán de inmediato a un nuevo DT. Si ocurre esto último, uno de los favoritos es Liam Rosenior, DT del Racing Estrasburgo de Francia.

    El nuevo técnico deberá intentar meterse en la zona de Champions League en el torneo local y avanzar a la siguiente ronda en el máximo certamen europeo, donde actualmente se ubica 13° con 10 unidades gracias a sus triunfos ante Benfica, Ajax y Barcelona, además del empate ante el Qarabag.

