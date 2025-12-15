SUSCRÍBETE POR $1100
    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    El triunfo de 2-0 de los dirigidos de Nicolás Córdova cortó una racha invicta de 18 partidos para los euroasiáticos.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Chile cortó una racha de 18 partidos invicto tras derrotar a Rusia.

    El paso de la selección chilena por Rusia de ninguna manera pasó inadvertido. Ya antes del duelo, el medio hablaba del rival más importante que tendría el equipo nacional, situación que quedó confirmada después del triunfo 2-0 del equipo de Nicolás Córdova, en Sochi.

    Porque el cuadro euroasiático, hace rato que no celebra encuentros oficiales. Ni siquiera participó de las últimas Eliminatorias, castigados por motivos extradeportivos. En febrero de 2022, el gobierno de ese país decidió atacar Ucrania, situación geopolítica que derivó en serias sanciones de diversa índole.

    Entre ellas, tanto la FIFA como la UEFA expulsaron al país más grande del planeta de todas sus competiciones, tanto de selecciones como de clubes. En ese escenario, la Unión de Fútbol de Rusia se vio obligada a ampliar el radar geográfico de sus rivales para darle mayor recorrido a su equipo nacional.

    Como las potencias europeas no han podido ser alternativa, la organización ha tenido que programar eventos contra elencos asiáticos, africanos y latinoamericanos.

    Por las canchas de Rusia han pasado selecciones de menor nivel, algunas de la Concacaf como Cuba o Granada, pero también otras de Asia como Irán, Qatar y Jordania. En esa misma política se explica la presencia de Bolivia, rival al que vencieron por 3-0, en octubre pasado.

    Rivales de peso

    Pero el técnico Valery Karpin pidió una mayor exigencia para terminar el año. Por eso la premura de las autoridades locales para cerrar los amistosos ante las selecciones de Chile y Perú, los que se jugaron en noviembre pasado.

    “Son buenos rivales. Pero llevamos mucho tiempo hablando de esto: hay oponentes y, algunas veces, nos toca jugar con los buenos… ¿Estos equipos vendrán con sus equipos principales o secundarios? Porque a menudo vemos que no vienen con sus equipos principales. Los rivales ya son mucho mejores que los que vinieron: turistas y trabajadores de hoteles. Eso ya es bueno”, ironizó el exseleccionado ruso Alexander Mostovoy, en agosto pasado.

    El paso de los rivales sudamericanos, definitivamente, redundó en un desafío mayor para los dirigidos del exjugador del Celta de Vigo español. Contra los incaicos, la escuadra euroasiática solo pudo conseguir un esforzado empate 1-1, duelo que se definió con un grosero error del meta del Rímac Pedro Gallese.

    Frente a la Roja, los rusos se vieron superados en el resultado. El triunfo 2-0 cortó una racha de 18 partidos sin conocer derrotas, situación que puso en duda el rival nivel de los locales.

    Derrota que todavía pesa en el país más extenso de la tierra. Así quedó claro en las declaraciones del exentrenador de Rusia Nikolai Pisarev, quien desnudó el mal momento de su equipo nacional.

    “En realidad, le doy gracias a la federación por jugar contra estos dos rivales como Chile y Perú, que nos plantearon muchos problemas. Cuantos más partidos como este que juegue el equipo, siempre es mejor. Sin embargo, esto reveló muchos problemas”, explicó el DT.

    Más sobre:FútbolSelección de RusiaSelección ChilenaValery karpinNicolás Córdova

