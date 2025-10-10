En vivo: Alemania recibe a Luxemburgo por las Eliminatorias de la UEFA
Ambos seleccionados se verán las caras en el PreZero Arena, de Sinsheim.
Minuto a minuto
Alemania 2-0 Luxemburgo
Así fue el segundo tanto de Alemania
21′ ¡Goooool de Alemania!
Joshua Kimmich, de penal, anota el 2-0 sobre Luxemburgo.
20′ Roja en Luxemburgo
Dirk Carlson es expulsado en la visita.
12′ ¡Gol de Alemania!
David Raum marca la apertura de la cuenta ante Luxemburgo.
¡Arranca el partido!
Alemania recibe a Luxemburgo por las Eliminatorias mundialistas de la UEFA, en el PreZero Arena.
