En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
Ambas selecciones enfrentan la última fecha de las Eliminatorias igualadas con 12 puntos.
Minuto a minuto
Alemania 0-0 Eslovaquia
Así forma Alemania
El partido se disputará en el Red Bull Arena, de Leipzig, Alemania.
¿Qué necesitan?
Para asegurar su paso al Mundial, a Alemania le sirve el triunfo y el empate, mientras que a Eslovaquia solo le sirve ganar.
Así llegan en el Grupo A a la última fecha:
- Alemania / 12 puntos / +7
- Eslovaquia / 12 puntos / +4
- Irlanda del Norte / 6 puntos / 0
- Luxemburgo / 0 puntos / -11
Cabe destacar que el primero clasifica directamente al Mundial 2026 y el segundo va a los playoffs (repechaje europeo).
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Alemania y Eslovaquia, por las última fecha del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.
