En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
En el BayArena, Alemania, los elencos inician la fase definitiva del máximo torneo europeo.
Bayer Leverkusen 0-0 Arsenal
Los conjuntos se han encontrado en dos ocasiones por la competencia europea. Fue en la temporada 2001/02 en la fase de grupos. Los Gunners ganaron por 4-1, mientras el otro fue un empate por 1-1. En esa edición, Leverkusen alcanzó el subcampeonato de la copa.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bievenida a una nueva transmisión de la Champions League. Arsenal y Bayer Leverkusen se enfrentan en el duelo de ida de los octavos de final del torneo.
