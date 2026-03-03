En vivo: Barcelona va en busca de una milagrosa clasificación ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey
El elenco catalán debe remontar el categórico 4-0 que le propinó en la ida el elenco del Cholo Simeone. Sigue aquí los detalles del partido.
Minuto a Minuto
Barcelona 0-0 Atlético Madrid
Global: 0-4
Copa del Rey
Barcelona debe remontar un 0-4 en la ida ante Atlético Madrid si quiere llegar a la final del torneo.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.