En vivo: Brasil se mide ante Marruecos y Argentina ante Australia en el Mundial Sub 20
Dos partidos claves en el certamen planetario.
Minuto a minuto
Brasil 0-0 Marruecos
Argentina 0-0 Australia
La formación de Australia.
El once de Argentina.
Argentina va por otro triunfo. De forma paralela, el equipo juvenil de la Albiceleste, tras vencer a Cuba en la primera fecha, se mide a la selección de Australia por el Grupo D, partido que se disputa en Valparaíso.
El equipo de Marruecos.
La formación de Brasil.
Partidazo en el Grupo C. En el Estadio Nacional, la selección de Brasil se medirá a Marruecos, verdugo de la poderosa España, en la primera fecha.
Buenas tardes. Acá comienza la transmisión de El Deportivo para la quinta jornada del Mundial Sub 20.
