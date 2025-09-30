En vivo: Chelsea recibe al Benfica de José Mourinho por la Champions League
Ingleses y portugueses se ven las caras en Stamford Bridge, en Londres.
Minuto a minuto
Chelsea 1-0 Benfica
El único gol del partido hasta ahora
Ya se juega el segundo tiempo entre Chelsea y Benfica, en Stamford Bridge.
¡Final del primer tiempo!
Chelsea se impone por la cuenta mínima al Benfica de José Mourinho, en Londres.
40′ Los hinchas de Benfica le lanzan cosas al argentino Enzo Fernández, que se fue del club en 2022, al momento en que fue a servir un tiro de esquina. Mourinho se acercó a los fanáticos para controlarlos.
18′ ¡Gooooool de Chalsea!
Richard Ríos, en contra, marca para los ingleses ante Benfica la apertura de la cuenta.
Un viejo conocido
La visita de José Mourinho, DT de Benfica, ha generado interés en Londres. El estratega portugués ganó ocho títulos con Chelsea y su paso por Stamford Bridge aún es recordado.
Necesitan ganar
Cabe destacar que ambos elencos vienen de perder en su estreno en esta edición de la Champions League. Chelsea cayó por 3-1 ante Bayern en Alemania, mientras que Benfica fue derrotado en casa por 2-3 ante Qarabag.
Los once que eligió José Mourinho para jugar en Inglaterra
Así está jugando Chelsea
¡Arranca el partido!
Chelsea recibe a Benfica en Londres, en el segundo partido de ambos en la primera fase de la Champions League.
¡Buenas tardes!
Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chelsea contra Benfica, por la Champions League, en Stamford Bridge, de Londres.
Lo Último
Lo más leído
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.