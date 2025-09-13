En vivo: Chile se enfrenta a Luxemburgo por la Copa Davis en el Estadio Nacional
Christian Garin y Tomás Barrios representarán al país en la primera jornada de la competencia.
Minuto a minuto
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Christian Garin
|0
|2
|0
|0
|Aarón Gil García
|30
|0
|0
|0
Vuelve al saque Garin
El chileno toma la raqueta y pone la puesta en juego.
¡Garin logra el quiebre!
El ariqueño, con un revés notable, rompe con el servicio de Gil García y pone el 2-0 a favor de Chile.
Turno para Luxemburgo
Aarón Gil García al servicio.
¡Buen inicio para Gago!
El chileno cumple con su servicio y pone en ventaja a Chile sobre Luxemburgo.
¡Comienza el partido!
Christian Garin al servicio para el Team Chile de Copa Davis.
Se entona el himno chileno en el Court Central del Estadio Nacional.
Inicia la ceremonia inaugural de la llave. Saltan los equipos de Chile y Luxemburgo a la cancha.
Se anticipa un Parque Estadio Nacional repleto. Se vendieron todas las entradas, por lo que llegarán unos 4.500 espectadores al Court Central Anita Lizana.
A continuación, Tomás Barrios disputará el segundo punto ante Alex Knaff.
Christian Garin, primer singlista de Chile, será el encargado de abrir la serie ante el joven Aarón Gil García.
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos todos los detalles de la llave de Copa Davis.
El equipo dirigido por Nicolás Massú se enfrenta contra Luxemburgo.
