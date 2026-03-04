En vivo: Cobresal y Audax Italiano definen al primer clasificado chileno a la fase de grupos de la Copa Sudamericana
Mineros e itálicos buscan acceder a la ronda siguiente del torneo continental en partido único. Sigue aquí el relato del encuentro.
Minuto a Minuto
Cobresal 0-0 Audax Italiano
Así luce la cancha del Zorros del Desierto
Se busca una solución
En la transmisión de ESPN se informa que se está llevando un nuevo generador para poder darle luz al estadio.
Conmebol oficializa la demora
El ente rector anuncia que el partido está “demorado” por falta de suministro eléctrico.
Se busca una solución
Se intenta llevar las conexiones de las torres al segundo generador del estadio, para iluminar la cancha.
Se corta la luz
El generador de las torres del Zorros del Desierto falla y la cancha está oscura.
Cobresal se prepara
El reconocimiento de Audax
Se jugará en Calama
Cobresal recibe a Audax en el estadio de Cobreloa, por la luz requerida y los requerimientos de hoteles y aeropuerto que exige Conmebol.
Jugosa recompensa
El ganador de esta llave asegura un premio de 900 mil dólares (795 millones de pesos).
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.