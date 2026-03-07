En vivo: Colo Colo enfrenta a Audax Italiano para dejar atrás el Superclásico y buscar ser el líder del torneo
El Cacique visita a los itálicos en La Florida tras caer ante la U en el Monumental y con la opción de alcanzar la cima de la tabla de posiciones. Mira aquí el relato del partido.
Audax Italiano 0-1 Colo Colo
Presiona Colo Colo
61′. Los albos controlan el juego y están más cerca del segundo que Audax del empate.
Cambios en Audax
Fuera de juego
56’. Finalmente no se cobra gol, porque hay una posición fuera de juego previa.
VAR
Se revisa si la pelota entró o no en su totalidad.
El palo le dice que no a Colo Colo
54′. Gran contra de los albos y el remate de Romero da en el travesaño y se devuelve. El delantero reclama que la pelota entró.
Mal bote
52′. Cabral entraba solo y la pelota le da un mal bote y recupera Vidal.
Casi autogol
48′. centro al área y un jugador de Audax le da a su propio arco. Notable el portero Ahumada.
Tiro libre
47′. Hernández le pega directo al arco de Audax. Elevado.
Comienza la segunda etapa
45′. Hernández reemplaza a Pastrán en Colo Colo. Audax sin cambios.
Repasa el gol de los albos
Termina la primera parte
Colo Colo lo gana con justicia. Audax nunca le encontró la vuelta al partido y Vidal ha tenido un nivel relevante en el manejo del juego albo.
Descuentos
45′. Se agregan tres minutos más a esta primera parte.
Se engolosina Rojas
Quedaba solo Pastrás por el medio, pero el lateral le pega desviado. Eso sí, estaba todo invalidado por fuera de juego.
Mira el gol de Colo Colo
Colo Colo tuvo el segundo
34′. Pastrán le pega frente al arco. Le sale muy recto. Ahumada repele y evita el gol.
Tarjeta Amarilla
31′. Pastrán es amonestado en Colo Colo por falta sobre Collao.
Buscaba el gol olímpico
27′. Alarcón le pega con comba y cuando ese balón se metía en el arco de Audax, el potero Ahumada despeja.
Tarjeta Amarilla
24′. Piña es amonestado en Audax por ir con fuerza excesiva sobre Rojas.
Todos reclaman penal
22′. Rojas desplaza a Matus en el área. Pero el árbitro dice que no era suficiente fuerza para que se dejara caer.
Buena jugada. Mal centro
19′. Colo Colo toca y toca. Pero Rojas el centro de Rojas termina en un hombre de Audax.
Gran cobertura de Vidal
16′. Matus queda en posición de tiro. Le pega. Vidal se barre e impide que esa balón vaya a su arco.
Prueba Colo Colo
13′. Madrid le pega desde fuera del área. Elevado.
Presiona Audax
10’. Los itálicos buscan igualar rápidamente el partido y ejercen presión alta.
El gol de Colo Colo
5′. Pastrán manda un centro al área chica y Romero aparece fantasmalmente para meter esa pelota en el primer palo.
Gooooooooooool de Colo Colo
Reclaman mano
Todo Audax pide penal tras una pelota que pega en Vidal. La repetición muestra que estuvo al límite.
La primera de los albos
1′. Ulloa manda un centro y el balón es atrapado por el meta Ahumada.
Comienza el partido
Audax Italiano y Colo Colo ya juegan en la cancha de La Florida.
El árbitro
El juez principal será Héctor Jona.
El 11 del Cacique: Correa a la banca
Formación de Audax Italiano
Equipos a la cancha
Audax Italiano y Colo Colo ya están en el gramado de La Florida.
No ganó en el 2025
Desde mayo de 2024, Colo Colo no le gana a Audax en La Florida.
Audax puede meterse en zona de Copas
Los itálicos tienen 7 unidades y si suman una victoria, alcanzan puestos de Sudamericana y dejarían afuera a los albos por ahora.
El arribo de los albos
Así llegó Audax a La Florida
Puede ser líder exclusivo
Si Colo Colo gana quedará sólo en la cima de la tabla con 12 puntos y deberá esperar lo que haga Católica (10 puntos) ante O’Higgins un poco más tarde.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
