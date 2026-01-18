En vivo: Colo Colo se enfrenta a Alianza Lima en su segundo amistoso de la Serie Río de La Plata
Tras superar a Olimpia de Paraguay por penales, el Cacique continúa su pretemporada ante el conjunto peruano.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-1 Alianza Lima
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Albos e incaicos disputan el complemento en Uruguay.
Entretiempo en Uruguay
¡Final del primer tiempo!
45′. Con solitario gol de Paolo Guerrero, el cuadro de la capital peruana le gana a Colo Colo en el segundo duelo amistoso de la Serie Río de La Plata.
¡Gol de Alianza Lima!
33′. Eric Castillo agrupó rivales y se la jugó a Paolo Guerrero, quien saca un remate ajustado desde fuera del área y pone el primero para los incaicos.
La más clara del partido
23′. Ocasión de peligro para Alianza, la primera y única de todo el cotejo hasta ahora. Jairo Vélez tuvo el cabezazo pero la manda desviada ante la mirada de Fernando De Paul.
Preocupación en Colo Colo
22′. Víctor Felipe Méndez sufre una pequeña molestia física y se va al piso. Sin embargo, tas un par de segundos, se incorpora.
Poca acción en el primer cuarto de hora
15′. Ninguno de los equipos genera peligro en territorio rival.
¡Comienza el partido!
1′. Colo Colo se mide ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata.
Colo Colo entra en calor
El último antecedente del Cacique
Los albos viene de empatar 0-0 ante Olimpia, aunque luego se impusieron 4-3 en la tanda de penales.
La formación titular de Alianza Lima
La formación titular de Colo Colo
Colo Colo continúa su pretemporada
En su segundo partido en la Serie Río de La Plata, el Cacique se mide con Alianza Lima.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.