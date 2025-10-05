En vivo: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita cierran la fase de grupos en el Mundial Sub 20
En un Grupo F de infarto (los saudíes son los únicos que ya no pelean por nada), tres selecciones buscan el boleto a los octavos de final.
Minuto a minuto
Arabia Saudita 0-1 Noruega
Nigeria 0-0 Colombia
¡Gol de Noruega!
46′. El conjunto nórdico no tarda en cambiar el marcador. Niklas Fuglestad anota el 1-0 para asegurar la clasificación a la siguiente ronda.
¡Comienzan los segundos tiempos!
45′. La acción del Grupo F del Mundial Sub 20 sigue en marcha. Colombia, Noruega y Nigeria buscan la clasificación a octavos de final.
¡Final de los primeros tiempos!
45′+2′. En una primera fracción pálida, ningun equipo del Grupo F marca la diferencia.
Gol anulado de Colombia
21′. El cuadro cafetero convertía, pero se anula la conquista. Sigue el cero en el Fiscal de Talca.
No se hacen daño
10′. Transcurridos los primeros minutos, ningún equipo es capaz de romper con el cero en el Grupo F.
¡Comienzan los partidos!
1′. Colombia vs. Nigeria, y Noruega vs. Arabia Saudita, ya juegan en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 20.
¿Cómo marcha el Grupo F?
1° Colombia: 4 puntos (+1)
2° Noruega: 4 puntos (+1)
3° Nigeria: 3 puntos (0)
4° Arabia Saudita: 0 puntos (-2)
¡Bienvenidos a una nueva transmisión junto a El Deportivo!
En esta ocasión, les traemos la transmisión de los partidos del Grupo F. Colombia se mide contra Nigeria y Noruega hace lo propio frente a Arabia Saudita.
