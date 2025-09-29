En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial
En paralelo, Estados Unidos se mide contra Nueva Caledonia por el Grupo E.
Minuto a minuto
Colombia 0-0 Arabia Saudita
Debuta Estados Unidos. Paralelamente, el equipo norteamericano se mide al modesto equipo de Nueva Caledonia.
Colombia a la cancha. En el estadio Fiscal de Talca el equipo cafetalero se mide a la selección de Arabia Saudita.
Buenas tardes. Acá comienza la transmisión de la jornada nocturna de la tercera fecha de la fase grupal del Mundial Sub 20.
