EN VIVO

En vivo: Coquimbo busca dar otro paso hacia la corona enfrentando a Ñublense en el Sánchez Rumoroso

El líder del torneo recibe a los chillanejos con la posibilidad de sacarle 18 puntos a su más cercano perseguidor, Palestino. Mira aquí el relato.

Coquimbo enfrenta a Ñublense por la Liga de Primera. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Minuto a Minuto

Coquimbo Unido 1-1 Ñublense


83′. Gooooooooooooooooooool de Coquimbo.

82′. Se lo pierde Ñublense. Plaza estaba en posición de gol y le pega pifiado.

80’. Cambio en Ñublense. Sosa ingresa por Rubio en la visita.

77′. Tarjetas Amarillas. Pozo en Ñublense y Waterman en Coquimbo son amonestados por pelearse dentro de la cancha.

75′. Casi cae el segundo. Rubio entra solo y le pega cruzado. Sánchez impidió el gol chillanejo.

72′. Tarjeta Amarilla. Reyes pisa a Cabrera y es el primer amonestado en Ñublense.

70’. Cambios en Coquimbo. Johansen y Cabrera reemplazan a Camargo y Cornejo.

El gol. Una pelota que no saca Coquimbo, habilitación de Rubio y gran definición de Lorenzo Reyes para el primero del partido. Gana Ñublense.

67′. Goooooooooooooooooool de Ñublense.

64′. Era un golazo. Gran jugada de Zavala y Palavecino que se va desviada por poco. Pero estaba todo invalidado por posición de adelanto del ex colocolino.

62’. Cambios en Ñublense. Oyarzo, González y Plaza ingresan por Molina, Campusano y Mateos.

58′. Ataja Sánchez. Un centro que buscaba a Rubio es interceptado por el portero coquimbano.

54′. Era el primero de Coquimbo. Palavecino ingresa solo por la banda derecha y busca el ángulo contrario. Se fue por poco.

52′. El partido no tiene variaciones. Sigue siendo muy táctico y sin llegadas de peligro en los arcos.

Comenzó en el segundo tiempo. Chandía reemplaza a Mondaca en Coquimbo y Ñublense vuelve sin cambios.

Terminó el primer tiempo. Coquimbo y Ñublense juegan un partido muy táctico y por ahora igualan sin goles.

45′. Descuentos. Se agregan tres más en el Sánchez Rumoroso.

42’. Zavala busca un centro para Waterman, pero la jugada estaba invalidada por posición de adelanto del ex colocolino.

33′. La más clara. Galani le pega desde una banda y se le suelta al portero Pérez y el balón se paseó por la línea... Era el primero de Coquimbo.

30′. Ambos equipos muy parados en defensa. No hay peligro en los pórticos.

20′. Coquimbo empareja las acciones. Pero aún no llega con peligro a la portería de Ñublense.

10′. Ñublense es más que Coquimbo. Los chillanejos tienen la pelota y se acercan al arco de Sánchez, pero la defensa local conjura el peligro.

Comenzó el partido. Coquimbo y Ñublense ya juegan en el puerto.

Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

