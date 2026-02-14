En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes La Serena en el clásico del Norte Chico
Papayeros y Piratas chocan por la tercera fecha del campeonato nacional.
Deportes La Serena 0-0 Coquimbo Unido
Incómodo duelo
Ninguno de los equipos logra imponer su idea de juego, cuando ya corren 35 minutos del encuentro.
Primer amonestado local
Lucas Pratto presionó la salida de Andrés Zanini, quien perdió el control del balón y cometió una falta. Primer pintado serenense.
No quedó en nada
La oportunidad fue contenida por la defensa de amarillo.
Tiro libre para La Serena
El juez cobró una mano a metros del área de Coquimbo. Es una buena oportunidad para abrir la cuenta para los locales.
Minuto de hidratación
Se paró el juego para que los futbolistas se hidraten frente al calor en la Región de Coquimbo. Los entrenadores aprovecharon de dar indicaciones para corregir a sus jugadores.
Partido trabado
Las faltas no han permitido que ninguno de los equipos conlleven su plan de juego en 25 minutos del encuentro.
Dos jugadores caídos
En una acción que terminó en las manos del portero pirata, dos futbolistas quedaron en el suelo. El árbitro no consideró falta ninguna de las situaciones.
Segunda amarilla pirata
Francisco Salinas fue el segundo amonestado para la visita, debido a una entrada fuerte ante un rival.
Crece la visita
Coquimbo se ha hecho del control del balón en los últimos minutos y se acerca cada vez más al arco Papayero.
Primer remate de Coquimbo
Camargo disparó desde fuera del área en el primer intento de los Piratas. Sin embargo, el tiro no complicó al portero rival en 10 minutos del partido.
Partido friccionado
Las escuadras entregan un duelo físico en La Portada.
Primera amarilla del encuentro
Manuel Fernandéz fue amonestado por dos entradas fuertes antes de los tres minutos de juego.
Empezó el partido
La Serena movió el balón para que comience el juego.
El árbitro del encuentro
Cristián Garay será el encargado de impartir justicia en el clásico.
Los equipos salen a la cancha
Los Papayeros y Piratas ya están en el terreno de juego del estadio La Portada.
Los titulares del vigente campeón
La oncena local
Bienvenidos
El Deportivo los y las saluda en una nueva transmisión de la tercera fecha de la Liga de Primera.
