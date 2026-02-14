SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes La Serena en el clásico del Norte Chico

    Papayeros y Piratas chocan por la tercera fecha del campeonato nacional.

    Papayeros y Piratas chocan en la tercera fecha del campeonato nacional. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Deportes La Serena 0-0 Coquimbo Unido

    Incómodo duelo

    Ninguno de los equipos logra imponer su idea de juego, cuando ya corren 35 minutos del encuentro.

    Primer amonestado local

    Lucas Pratto presionó la salida de Andrés Zanini, quien perdió el control del balón y cometió una falta. Primer pintado serenense.

    No quedó en nada

    La oportunidad fue contenida por la defensa de amarillo.

    Tiro libre para La Serena

    El juez cobró una mano a metros del área de Coquimbo. Es una buena oportunidad para abrir la cuenta para los locales.

    Minuto de hidratación

    Se paró el juego para que los futbolistas se hidraten frente al calor en la Región de Coquimbo. Los entrenadores aprovecharon de dar indicaciones para corregir a sus jugadores.

    Partido trabado

    Las faltas no han permitido que ninguno de los equipos conlleven su plan de juego en 25 minutos del encuentro.

    Dos jugadores caídos

    En una acción que terminó en las manos del portero pirata, dos futbolistas quedaron en el suelo. El árbitro no consideró falta ninguna de las situaciones.

    Segunda amarilla pirata

    Francisco Salinas fue el segundo amonestado para la visita, debido a una entrada fuerte ante un rival.

    Crece la visita

    Coquimbo se ha hecho del control del balón en los últimos minutos y se acerca cada vez más al arco Papayero.

    Primer remate de Coquimbo

    Camargo disparó desde fuera del área en el primer intento de los Piratas. Sin embargo, el tiro no complicó al portero rival en 10 minutos del partido.

    Partido friccionado

    Las escuadras entregan un duelo físico en La Portada.

    Primera amarilla del encuentro

    Manuel Fernandéz fue amonestado por dos entradas fuertes antes de los tres minutos de juego.

    Empezó el partido

    La Serena movió el balón para que comience el juego.

    El árbitro del encuentro

    Cristián Garay será el encargado de impartir justicia en el clásico.

    Los equipos salen a la cancha

    Los Papayeros y Piratas ya están en el terreno de juego del estadio La Portada.

    Los titulares del vigente campeón

    La oncena local

    Bienvenidos

    El Deportivo los y las saluda en una nueva transmisión de la tercera fecha de la Liga de Primera.

