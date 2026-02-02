SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División

    El León de Collao vive su estreno en la Liga de Primera ante el Capo de Provincia en el estadio El Teniente.

    Minuto a Minuto

    0’Higgins 0-0 Deportes Concepción

    Los titulares de Concepción

    La formación de O´Higgins

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión del El Deportivo de La Tercera.

    Lo Último

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Con goleadas de Iquique y Santa Cruz: los equipos de Primera B abren los fuegos de la Copa Chile

    Con el clásico frente la UC en riesgo: los castigos a los que se expone la U por los graves incidentes ante Audax Italiano

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno
    Chile

    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    Declaran alerta roja en provincia de Isla de Pascua por incendio forestal: reportan “amenaza inminente” a viviendas

    Confirman prisión preventiva a ex Carabinera por millonario robo a Brinks en Rancagua

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025
    Negocios

    Deuda de Enami aumenta mientras sus utilidades se desploman durante 2025

    Aclara nombra a nuevo gerente general en Chile

    Pernoctaciones aumentan en 2025 y tarifa promedio diaria se ubica por sobre los $90 mil

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso
    El Deportivo

    Con Suazo como capitán y el regreso de Alexis Sánchez: el Mallorca golea a un Sevilla que se acerca a puestos de descenso

    Ministra Vallejo emplaza a Azul Azul por los violentos incidentes en el Nacional: “Deben asumir sus responsabilidades”

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente
    Mundo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Las figuras públicas caídas en desgracia por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”