EN VIVO

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile

Africanos y oceánicos cayeron en su debut, por lo que necesitan triunfar para mantener la esperanza de la clasificación a la ronda eliminatoria.

Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan en el Estadio Nacional. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Egipto 1-0 Nueva Zelanda

5′ ¡Gooooool de Egipto!

Ahmed Khaled abre la cuenta ante Nueva Zelanda.

En el grupo de Chile

Cabe destacar que tanto Egipto como Nueva Zelanda compiten en el Grupo A, en donde también está Chile. Ambas selecciones perdieron en su estreno: los africanos cayeron ante Japón, mientras que los oceánicos contra la Roja.

¡Arranca el partido!

En el Estadio Nacional, Egipto se enfrenta a Nueva Zelanda, por el Mundial Sub 20.

¡Buenas tardes!

Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Egipto y Nueva Zelanda, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

