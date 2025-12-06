En vivo: la Liga de Primera define al Chile 2 y al segundo descendido en la última fecha
Este sábado se disputan cosas importantes tanto en la parte alta como baja de la tabla.
Minuto a minuto
Universidad Católica 0-0 U. la Calera
O’Higgins 0-0 Everton
Deportes Iquique 0-0 U. de Chile
Deportes Limache 0-0 D. La Serena
Coquimbo Unido 0-0 Unión Española
Puedes revisar aquí todo lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera
En la zona alta se determinarán los clasificados a la Copa Libertadores, mientras que abajo se luchará por evitar el descenso.
¡Bienvenidos! Esta vez les llevamos los detalles de una jornada clave en la Liga de Primera, tanto en la zona alta como baja de a clasificación.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.