En vivo: las Diablas buscan el boleto al Mundial frente a Japón
En condición de local, la selección chilena se enfrenta a las niponas con la misión de clasificar al certamen planetario de Hockey Césped.
Minuto a minuto
Las Diablas 0-1 Japón
13′. Las “Diablas” se reponen y tienen con el control del juego en este tramo del partido, pero las niponas cierran los caminos a su arco.
¡Chile hace un gol, hace un gol, Chile hace un gol!
El grito de la barra retumba con fuerza en el Estadio Nacional, donde los hinchas alientan sin parar y empujan a Las Diablas en este intenso duelo.
Córner corto para el cuadro nacional
8′. El partido cambia de dueño. Las chilenas toman la iniciativa, se acercan con peligro y generan dos córners cortos consecutivos, pero la defensa japonesa responde de gran manera y evita la caída de su arco.
Chile tuvo la primera del partido
5′. Solano dispara al arco y el balón se va fuera tras el despeje de una defensa japonesa. Las Diablas comienzan a tener un poco más de control.
Segundo tiempo
Tras dos minutos de descanso, Chile arranca con todo para conectar jugadas que les permitan quedarse con el partido y llegar al mundial.
Término el primer cuarto
15’. Las Diablas están perdiendo por 1-0 ante Japón por las semifinales del Premundial de hockey césped en el Estadio Nacional.
¡Gol Japónes!
13’. A través de un córner corto Hanami Saito abre la cuenta. La jugada quedó en revisión por parte de los árbitros mediante el video review, pero finalmente la ventaja quedo a favor de las asiáticas.
Primer córner del partido
11’. La arquera de las Diablas, Natalia Salvador hace trementa tapada y logra evitar la primera ventaja del encuentro para Japón.
La selección de Japón toma la iniciativa en el arranque del partido.
5’. Las niponas presionan alto y mantienen a Chile replegado en su propio campo durante los primeros minutos del encuentro.
Los cánticos de la barra chilena se hacen sentir con fuerza en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, donde el público acompaña con intensidad a Las Diablas.
3′. El video referal revisó una jugada por una posible infracción de Las Diablas, que pudo derivar en un córner corto para las asiáticas. Sin embargo, tras analizar la acción, los jueces determinaron que finalmente hubo falta del equipo chileno.
¡Comienza el primer cuarto!
1’. Arranca los primeros quince minutos.
Cómo llega Chile a este partido decisivo
Chile firmó una campaña perfecta en la fase de grupos: goleó 6-0 a Selección femenina de hockey sobre césped de Suiza, logró un histórico triunfo 2-1 ante Selección femenina de hockey sobre césped de Australia y cerró con una victoria 1-0 frente a Selección femenina de hockey sobre césped de Francia.
Con nueve puntos, Las Diablas avanzaron como líderes del Grupo A y en semifinales enfrentarán a Selección femenina de hockey sobre césped de Japón. Si ganan, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez clasificará al Mundial que se disputará en Países Bajos y Bélgica.
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
