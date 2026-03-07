En vivo: las Diablas buscan el boleto al Mundial frente a Japón

Cómo llega Chile a este partido decisivo

Chile firmó una campaña perfecta en la fase de grupos: goleó 6-0 a Selección femenina de hockey sobre césped de Suiza, logró un histórico triunfo 2-1 ante Selección femenina de hockey sobre césped de Australia y cerró con una victoria 1-0 frente a Selección femenina de hockey sobre césped de Francia.

Con nueve puntos, Las Diablas avanzaron como líderes del Grupo A y en semifinales enfrentarán a Selección femenina de hockey sobre césped de Japón. Si ganan, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez clasificará al Mundial que se disputará en Países Bajos y Bélgica.