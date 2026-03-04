SUSCRÍBETE
    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    Las chilenas vienen de vencer a Suiza y buscan su paso a las semifinales del torneo que se disputa en el Estadio Nacional. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Las Diablas enfrentan a Australia en su camino por un cupo al Mundial.

    Actualizar Relato

    Chile 0-0 Australia

    Disparo de Chile

    La pelota va al arco australiano. La rechazan las oceánicas.

    Carga chilena

    14′. Maldonado roba una pelota y dispara. Rebota y córner corto para Las Diablas.

    Primer tiro

    11′. Australia prueba al arco. La portera Salvador responde.

    Australia domina

    9′. Tras un inicio cauteloso, las oceánicas ahora controlan las acciones.

    Llega Australia

    7′. Jones llega hasta la línea de fondo y busca el arco. Fuera.

    Presiona Chile

    4′. Las Diablas tienen metidas a las australianas en su campo.

    Remate de Chile

    2’. La primera llegada de las Diablas, pasa cerca del arco australiano.

    Comienza el encuentro

    Chile enfrenta a un difícil rival tras un estreno ganador.

    Equipos a la cancha

    Chile y Australia ya entonan los himnos nacionales en el Estadio Nacional.

    ¿Cómo le fue a los varones?

    Un desafío complicado

    Las Hockeyroos de Australia son las actuales top 10 del ranking mundial y vienen de ganar 4-0 a Francia.

    Chile ganó en su debut

    El pasado lunes 2 de marzo, las Diablas derrotaron 6-0 a Suiza y su capitana, Manuela Urroz, marcó un doblete.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Las DiablasHockey CéspedMundial de Hockey Césped 2026FIH Hockey World Cup 2026Chile vs Australia

