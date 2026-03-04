En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
Las chilenas vienen de vencer a Suiza y buscan su paso a las semifinales del torneo que se disputa en el Estadio Nacional. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Actualizar Relato
Chile 0-0 Australia
Disparo de Chile
La pelota va al arco australiano. La rechazan las oceánicas.
Carga chilena
14′. Maldonado roba una pelota y dispara. Rebota y córner corto para Las Diablas.
Primer tiro
11′. Australia prueba al arco. La portera Salvador responde.
Australia domina
9′. Tras un inicio cauteloso, las oceánicas ahora controlan las acciones.
Llega Australia
7′. Jones llega hasta la línea de fondo y busca el arco. Fuera.
Presiona Chile
4′. Las Diablas tienen metidas a las australianas en su campo.
Remate de Chile
2’. La primera llegada de las Diablas, pasa cerca del arco australiano.
Comienza el encuentro
Chile enfrenta a un difícil rival tras un estreno ganador.
Equipos a la cancha
Chile y Australia ya entonan los himnos nacionales en el Estadio Nacional.
¿Cómo le fue a los varones?
Un desafío complicado
Las Hockeyroos de Australia son las actuales top 10 del ranking mundial y vienen de ganar 4-0 a Francia.
Chile ganó en su debut
El pasado lunes 2 de marzo, las Diablas derrotaron 6-0 a Suiza y su capitana, Manuela Urroz, marcó un doblete.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.