En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
Ambos elencos se ven las caras por la ida de los cuartos de final en el estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales (Ex Fiscal de Talca).
Minuto a minuto
Rangers 0-0 San Marcos
¡Arranca el partido!
Rangers recibe a San Marcos en el Bicentenario Iván Azócar Bernales (Ex Fiscal de Talca), por la Liguilla de la Primera B.
Formación de San Marcos
Nicolás Temperini, Guillermo Cubillos, Franco Ledesma, Ítalo Müller, Javier Rivera, Alfredo Ábalos, Augusto Barrios, Diego Plaza, Camilo Rencoret, Marcos Camarda y Camilo Melivilú
Formación de Rangers
¡Bienvenidos!
Buenas noches. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Rangers y San Marcos, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.