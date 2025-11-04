OFERTA ELECCIONES $990
EN VIVO

En vivo: Real Madrid busca mantener su campaña perfecta en la Champions League frente al Liverpool

Ingleses y españoles se miden en el mítico Anfield por una nueva fecha de la fase de liga del torneo europeo. Sigue aquí el relato del partido.

Molly Darlington

Segundo Tiempo

Liverpool 1-0 Real Madrid

60′. Gooooooooooooooooooooooooool de Liverpool.

52′. Tarjeta Amarilla. Mac Allister es amonestado en Liverpool por frenar una contra de Mbappé con falta.

52′. Tiro libre de Liverpool. Ejecuta Szoboszlai. Ataja, ¿quién otro? Courtois.

Una de las tantas atajadas de Courtois.

47’. No hay caso. Courtois lleva tres intervenciones en estos minutos y es la figura del Madrid y del partido.

Comienza el segundo tiempo. Liverpool y Real Madrid ya juegan el complemento.

Termina el primer tiempo. Liverpool merece ir ganando, pero Courtois es el gran responsable de mantener su arco en cero.

45′+2′. Ataja Courtois. Mc Allister dispara, pero el portero del Madrid está intratable.

45′+1. Tarjeta Amarilla. Huijsen es amonestado en el Madrid por fea entrada a Ekitike.

45′. Descuentos. Se agregaron dos minutos más a este primer tiempo.

44′. Una del Madrid. Bellingham entra hasta la cocina, le pega al primer palo, ataja Mamardashvili​.

43′. Otra del Liverpool. Szoboszlai le vuelve a pegar cruzado y otra vez, ataja Courtois.

Champions. La Juventus empata ante Sporting.

La jugada polémica del partido.

El segundo gol del Bayern ante el PSG.

36′. Tiro cruzado del Liverpool. Szoboszlai le pega desde fuera. Ataja Courtois.

33′. Ni penal ni tiro libre. Tras la revisión de la jugada, el juez Kovacs determinó que la mano estaba en posición natural y fue pelota al piso.

29′. VAR. Se revisa una mano de Tchouaméni para saber si fue dentro o fuera de su área.

27′. Gigante Courtois. Szoboszlai queda solo frente al arco del Madrid, pero el portero le achicó de manera espléndida.

25′. Bradley entra hasta la cocina. Pero su remate es contenido por un pie merengue.

Sporting Lisboa le gana a la Juventus.

17′. Llega el Madrid. Mbappé remata desde fuera del área. Elevado.

El Bayern le gana al PSG.

La más clara del partido.

10’. Gran jugada colectiva de los locales. Tras varios pases, todo termina en un disparo de Mac Allister. Elevado.

8′. Carga más el Madrid. Pero hasta ahora, el conjunto merengue no ha logrado hacer daño.

2′. Liverpool busca primero. Llega al área del Madrid y Courtois frena el peligro.

Comenzó el partido. Liverpool y Real Madrid ya juegan la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El 11 del Liverpool.

La formación del Madrid.

Liverpool también realiza la activación física.

El trabajo previo del Madrid.

El Madrid llega a Anfield con campaña perfecta, mientras que el Liverpool sólo ha perdido uno de los tres encuentros jugados.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

