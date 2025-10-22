En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El conjunto merengue recibe a un necesitado conjunto italiano, el cual aún no consigue triunfos en el torneo continental. Todos los detalles del partido en la siguiente nota.
Minuto a Minuto
Real Madrid 0-0 Juventus
Final primer tiempo. Los primeros 15 muinutos fueron para la ‘Juve’, pero después el Madrid lo dominó sin contrapeso.
44′. Aparece Vinicius. El brasileño del Madrid gana la banda y le pega. Di Gregorio ataja.
42′. Otra del Madrid. Mbappé los bailó a todos, centro atrás y Militao le da elevado.
39′. Clarita para el Madrid. Mbappé le da cruzado y el portero Di Grigorio estuvo notable para evitar el grito sagrado.
- Tiro del Madrid. Guler le pega dese afuera, directo a las manos de arquero.
33′ ¿En qué estuvo? Gran centro del Madrid y Brahim no alcanza a llegar en el segundo palo.
25′. Llega el Madrid. Brahim gana la banda, le pega cruzado y ataja Di Gregorio.
23′. Primer remate de Mbappé. Rebota en Gotti y se va fuera.
La más clara hasta ahora.
19′. Otra vez Tchouaméni. Pero esta vez, el cabezazo del jugador merengue fue elevado.
15′. Cabezazo. Tchouaméni le gana a todos por aire y crea la primera para el Madrid. Ataja Di gregorio.
13′. Otro remate italiano. Gatti le pega cruzado y otra vez Courtois ataja de manera notable.
10’. Tiro de la ‘Juve’. McKennie le pega desde fuera del área, Courtois impide el gol.
6’. La primera de la ‘Juve’. Kalulu gana la banda en una gran contra, pero no encontró a un compañero en el centro.
2′. El primer ataque. Vinicius busca la primera para el Madrid, pero la defensa italiana resuelve bien.
Comenzó el partido. Real Madrid enfrenta a la Juventus por la Champions League.
El juez principal del encuentro es el esloveno Slavko Vincic.
La formación del Real Madrid.
El 11 de la Juventus.
El Madrid también realiza los trabajos previos.
El trabajo de activación de la Juventus.
El Madrid está invicto. Los merengues llevan dos partidos jugados y ambos ganados en la Champions.
Juventus necesita los puntos. El equipo italiano marcha en el puesto 24, justo en el corte para la siguiente ronda y hasta ahora no ha conseguido victorias en la Champions.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Real Madrid y Juventus por la fase de liga de la Champions League.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
