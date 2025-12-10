En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
El conjunto español busca dar otro paso para la clasificación directa y los ingleses deben sumar si desean meterse en ese selecto grupo. Sigue aquí el relato del partido.
Real Madrid 0-0 Manchester City
Equipos a la cancha
Real Madrid y Manchester City ya pisan la cancha del Santiago Bernabéu.
Courtois también se prepara
La activación física del City
¿Cómo llegan?
El Madrid está sexto con 12 unidades y si gana, mete pie y medio en octavos. Mientras que el City marcha en la casilla 12. con 10 puntos, y debe triunfar si quiere meterse en el grupo que avanza directo (los primeros 8).
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo.
