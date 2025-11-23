En vivo: San Marcos se mide con Rangers y Antofagasta con Deportes Concepción en la liguilla de la Primera B
El ascenso define a sus semifinalistas. El cuadro ariqueño sacó ventaja sobre los talquinos en un polémico partido, mientras que los Pumas cayeron ante los lilas.
San Marcos de Arica 1-0 Rangers
Antofagasta 1-1 Deportes Concepción
Gol de Arica
67′. Camilo Melivilú rompió el cero en el Carlos Dittborn.
Gol de Antofagasta
63′. Andrés Souper empató el encuentro.
Gol de Deportes Concepción
50′. Joaquín Larrivey adelanta a los lilas.
Inicia el segundo tiempo
46′. Arranca el complemento en Arica y en Antofagasta.
Termina el primer tiempo
45+5′. Finaliza la primera mitad en Arica y Antofagasta. No hay goles.
San Marcos está empatando con Rangers, al igual que Antofagasta y Deportes Concepción.
Inician los partidos
1′. Ya se juega tanto en Antofagasta como en Arica. Los Pumas se miden con Rangers y San Marcos con Deportes Concepción.
Deportes Antofagasta se medirá con Deportes Concepción, que se impuso en la ida por 2-1 en el Ester Roa.
En tanto, San Marcos se impuso en Talca sobre Rangers, por 2-0, en un partido marcado por el arbitraje.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmsión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos todos los detalles de la liguilla de la Primera B
