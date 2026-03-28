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    EN VIVO

    En vivo: Selknam va por una nueva victoria en el Súper Rugby Américas contra Pampas

    El equipo chileno se enfrenta a los argentinos por la sexta fecha de la competencia.

    Foto: @selknam.rugby / Instagram. pc

    Minuto a minuto

    Selknam 24-19 Pampas

    Actualizar relato

    (41′) ¡Comenzó la segunda etapa!

    (41′) ¡Fin de la primera parte! Selknam se impone por 24-19 a Pampas.

    (36′) En una rápida acción ofensiva por el sector derecho, Santiago Pernas marca un try para Pampas. Farisé falla la conversión.

    (30′) Juan Pedro Bernasconi marca un nuevo try para Pampas y Bautista Farisé cumple en la conversión.

    (24′) Nuevo try tras un maul para Selknam. El apoyo fue de Augusto Böhme y la conversión, de Garafulic. El marcador favorece a los australes por 24-7.

    (20′) ¡Tres puntos más para Selknam! Garafulic está vez no falla y consigue ampliar la ventaja con un penal.

    (14′) Gran maul de Selknam por el centro que permite un nuevo try de Alfonso Escobar. La conversión fue correcta por parte de Garafulic.

    (10′) ¡Try para Selknam! Domingo Saavedra apoya tras cruzar entre los palos y Garafulic completa el puntaje.

    (8′) Try de Pampas. Juan Pedro Bernasconi apoya y Farisé completa con la conversión.

    (7′) ¡Palo y afuera! Bautista Farisé ejecutó un penal, pero el balón rebotó en el poste. Sigue el 0-0 entre Selknam y Pampas.

    (5’) Matáis Garafulic ejecuta un penal que termina fallando. La ovalada se fue por el sector derecho de los postes.

    (1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Selknam y Pampas.

    Los equipos entran al terreno de juego. El duelo comenzará en instantes.

    El duelo, válido por la sexta fecha, se desarrolla en la cancha del Saint George’s College.

    En esta oportunidad les llevamos los detalles del duelo entre Selknam y Pampas por el Súper Rugby Américas.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto a través de La Tercera.

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