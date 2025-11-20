Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026

También quedó determinado qué equipo recibirá el partido como local en la final, pues estas llaves serán a partido único.

Gales o Bosnia recibirá a Italia o Irlanda del Norte.

Ucrania o Suecia acogerá a Polonia o Albania.

Eslovaquia o Kosovo será anfitrión ante Turquía o Rumania.

República Checa o República de Irlanda será local contra Dinamarca o Macedonia del Norte.