Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026
En la UEFA se enfrentarán 16 selecciones por cuatro cupos. En la repesca internacional, seis equipos luchan por dos boletos a la Copa.
Minuto a minuto
Con esta última determinación se da por concluido el sorteo de los repechajes de la UEFA e internacional para el Mundial de Norteamérica 2026.
También quedó determinado qué equipo recibirá el partido como local en la final, pues estas llaves serán a partido único.
Gales o Bosnia recibirá a Italia o Irlanda del Norte.
Ucrania o Suecia acogerá a Polonia o Albania.
Eslovaquia o Kosovo será anfitrión ante Turquía o Rumania.
República Checa o República de Irlanda será local contra Dinamarca o Macedonia del Norte.
Así quedó el repechaje de los equipos de la UEFA.
Dinamarca y Macedonia del Norte es el último cruce sorteado.
Turquía se enfrentará a Rumania en la semifinal 5.
Ucrania deberá enfrentar a Suecia en la semifinal 3.
El rival de Italia será Irlanda del Norte.
Ahora llega el momento de sortear a los equipos del bombo 4 que se enfrentarán en las semifinales contra los del bombo 1.
República Checa y la República de Irlanda es otra de las semifinales.
Eslovaquia y Kosovo será otro de los enfrentamientos.
Polonia chocará contra Albania.
Gales deberá medirse contra Bosnia y Herzegovina.
Tras la distribución de la selecciones ubicadas en los bombos 1 y 2, ahora se conocerán los cruces de semifinales con el sorteo de los bombos 3 y 4.
Las selecciones europeas están divididas en cuatro bombos. Las selecciones del 1 (Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania) se medirán con los del Bombo 4 (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte) y las del 2 (Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia) se enfrentarán a los del Bombo 3 (Albania, República de Irlanda, Bosnia y Herzegovina y Kosovo).
Ahora llega el turno del sorteo del repechaje para las selecciones de la UEFA.
Así quedaron las llaves:
Bolivia se enfrentará contra Surinam en las semifinales del repechaje. El ganador deberá medirse contra Irak.
Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán por avanzar a la final contra la República Democrática del Congo.
República Democrática del Congo e Irak avanzan directamente a la final por estar mejor posicionados en el ranking FIFA.
Ahora son presentadas las seis selecciones que competirán en el repechaje internacional: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.
Tras algunas palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentan a quien estará a cargo de sacar las bolas: el excampeón del mundo con Francia Christian Karembeu.
La ceremonia ya está en marcha. En instantes se conocerán los cruces del repechaje mundialista internacional y de la UEFA.
Ya está todo preparado. En algunos minutos iniciará la ceremonia de los sorteos.
Además de Bolivia, en la repesca internacional estarán Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.
Por su parte, en el repechaje internacional al que accedió Bolivia, establece dos llaves con tres países cada una. En cada cuadro, los dos equipos peor posicionados en el ranking FIFA abrirán la competencia con una semifinal directa.
El ganador avanzará a la final de su llave, instancia donde enfrentará al país mejor ubicado en el mismo ranking. Los vencedores de esas dos finales serán los que obtengan los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo.
De esta manera se definirán ocho semifinales, y luego, cuatro finales.
El Bombo 4 será de procedentes de la UEFA Nations League como no cabezas de serie. Acá aparecen las selecciones de Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.
En el caso de los equipos de Europa, las selecciones se dividirán en cuatro bombos. Las 12 que terminaron en el segundo puesto de los respectivos grupos eliminatorios se distribuirán entre los bombos uno, dos y tres.
En esta instancia, serán 22 equipos los que intentarán quedarse con uno de los seis cupos disponibles. De estos, cuatro serán de la UEFA y otros dos del repechaje final.
Esta vez les llevamos los detalles del sorteo de los repechajes para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
