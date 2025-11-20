BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026

    En la UEFA se enfrentarán 16 selecciones por cuatro cupos. En la repesca internacional, seis equipos luchan por dos boletos a la Copa.

    pc

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Con esta última determinación se da por concluido el sorteo de los repechajes de la UEFA e internacional para el Mundial de Norteamérica 2026.

    También quedó determinado qué equipo recibirá el partido como local en la final, pues estas llaves serán a partido único.

    Gales o Bosnia recibirá a Italia o Irlanda del Norte.

    Ucrania o Suecia acogerá a Polonia o Albania.

    Eslovaquia o Kosovo será anfitrión ante Turquía o Rumania.

    República Checa o República de Irlanda será local contra Dinamarca o Macedonia del Norte.

    pc

    Así quedó el repechaje de los equipos de la UEFA.

    pc

    Dinamarca y Macedonia del Norte es el último cruce sorteado.

    Turquía se enfrentará a Rumania en la semifinal 5.

    Ucrania deberá enfrentar a Suecia en la semifinal 3.

    El rival de Italia será Irlanda del Norte.

    Ahora llega el momento de sortear a los equipos del bombo 4 que se enfrentarán en las semifinales contra los del bombo 1.

    República Checa y la República de Irlanda es otra de las semifinales.

    Eslovaquia y Kosovo será otro de los enfrentamientos.

    Polonia chocará contra Albania.

    Gales deberá medirse contra Bosnia y Herzegovina.

    Tras la distribución de la selecciones ubicadas en los bombos 1 y 2, ahora se conocerán los cruces de semifinales con el sorteo de los bombos 3 y 4.

    Las selecciones europeas están divididas en cuatro bombos. Las selecciones del 1 (Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania) se medirán con los del Bombo 4 (Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte) y las del 2 (Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia) se enfrentarán a los del Bombo 3 (Albania, República de Irlanda, Bosnia y Herzegovina y Kosovo).

    Ahora llega el turno del sorteo del repechaje para las selecciones de la UEFA.

    Así quedaron las llaves:

    pc

    Bolivia se enfrentará contra Surinam en las semifinales del repechaje. El ganador deberá medirse contra Irak.

    Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán por avanzar a la final contra la República Democrática del Congo.

    República Democrática del Congo e Irak avanzan directamente a la final por estar mejor posicionados en el ranking FIFA.

    Ahora son presentadas las seis selecciones que competirán en el repechaje internacional: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.

    Tras algunas palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentan a quien estará a cargo de sacar las bolas: el excampeón del mundo con Francia Christian Karembeu.

    La ceremonia ya está en marcha. En instantes se conocerán los cruces del repechaje mundialista internacional y de la UEFA.

    Ya está todo preparado. En algunos minutos iniciará la ceremonia de los sorteos.

    Además de Bolivia, en la repesca internacional estarán Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Surinam y Jamaica.

    Por su parte, en el repechaje internacional al que accedió Bolivia, establece dos llaves con tres países cada una. En cada cuadro, los dos equipos peor posicionados en el ranking FIFA abrirán la competencia con una semifinal directa.

    El ganador avanzará a la final de su llave, instancia donde enfrentará al país mejor ubicado en el mismo ranking. Los vencedores de esas dos finales serán los que obtengan los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo.

    De esta manera se definirán ocho semifinales, y luego, cuatro finales.

    El Bombo 4 será de procedentes de la UEFA Nations League como no cabezas de serie. Acá aparecen las selecciones de Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

    En el caso de los equipos de Europa, las selecciones se dividirán en cuatro bombos. Las 12 que terminaron en el segundo puesto de los respectivos grupos eliminatorios se distribuirán entre los bombos uno, dos y tres.

    En esta instancia, serán 22 equipos los que intentarán quedarse con uno de los seis cupos disponibles. De estos, cuatro serán de la UEFA y otros dos del repechaje final.

    Esta vez les llevamos los detalles del sorteo de los repechajes para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

    Más sobre:Minuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf anuncia investigación administrativa y revisión de protocolos de seguridad tras tragedia de Torres del Paine

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Ad portas de discusión en el Senado: Vallejo espera que discusión presupuestaria “se siga normalizando”

    Kaiser se suma a reuniones con republicanos y jefe de campaña de Kast

    Lo más leído

    1.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    2.
    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    SII presenta querella contra comerciante del sector de la Vega Central, por un perjuicio fiscal superior a los $2 mil millones

    3.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    4.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    5.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast
    Chile

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    Ad portas de discusión en el Senado: Vallejo espera que discusión presupuestaria “se siga normalizando”

    Kaiser se suma a reuniones con republicanos y jefe de campaña de Kast

    ¿Éramos más felices en 1975 o 2025? La preferencia de los chilenos y cómo se compara con el resto del mundo
    Negocios

    ¿Éramos más felices en 1975 o 2025? La preferencia de los chilenos y cómo se compara con el resto del mundo

    Justicia hispana condena a Meta a pagar US$ 550 millones a los medios digitales españoles por competencia desleal

    Mercados globales y las acciones tecnológicas suben tras sólidos resultados de Nvidia

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google
    Tendencias

    Qué es Gemini 3 y qué novedades trae la IA “más inteligente” de Google

    Cómo es el nuevo plan de Trump para acabar con la invasión de Rusia en Ucrania

    Soy psiquiatra de Harvard y esta dieta está mostrando mejoras en depresión y otros trastornos mentales

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026
    El Deportivo

    Revive el sorteo de los repechajes para el Mundial de 2026

    El extraordinario formato que pretende Sudamérica para las Eliminatorias del Mundial 2030

    El millonario motivo por el que la directiva del Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que deje de hacer goles

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región
    Cultura y entretención

    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    La noche mágica de Oasis en el Estadio Nacional cargada de hits y fervor popular

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio
    Mundo

    A tres décadas del crimen que conmocionó a México: reabren caso por magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio

    Meta es condenada a pagar 479 millones de euros a medios digitales españoles por competencia desleal

    Herido un militar surcoreano por una explosión en la Zona Desmilitarizada con Corea del Norte

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?