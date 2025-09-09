En vivo: Venezuela y Bolivia buscan quedarse con el repechaje para el Mundial 2026
La Vinotinto y la Verde son las únicas selecciones que pelean por la repesca para un boleto que los lleve a la cita planetaria. Sigue aquí el relato de ambos partidos.
Minuto a minuto
Venezuela 0-0 Colombia
Bolivia 0-0 Brasil
La última fecha de las Eliminatorias sudamericanas tienen aún una incógnita: la clasificación al repechaje y en la disputa están Bolivia y Venezuela.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
