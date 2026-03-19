Entre las ocho mejores: Fernanda Labraña es la única chilena en carrera en el W15 de Santiago

La jornada de este jueves en el primer W15 de Santiago de los LP Open Series by IND dejó a Fernanda Labraña como la única representante nacional en competencia individual.

La talagantina firmó una sólida actuación para instalarse entre las ocho mejores del torneo, tras superar con autoridad a la argentina Marina Bulbarella por un contundente 6-0 y 6-2. La segunda mejor raqueta del país dominó de principio a fin, mostrando un alto nivel que la proyecta con confianza de cara a la siguiente ronda.

En busca de un lugar en las semifinales, la integrante del equipo chileno de Billie Jean King Cup enfrentará a la española Sara Dols, en un duelo que asoma como uno de los más atractivos de los cuartos de final.

El resto de las chilenas no logró avanzar. Antonia Vergara, número uno del país, fue sorprendida por la argentina Luciana Moyano en un intenso partido a tres sets. La nacional cayó por 4-6, 6-2 y 7-5 en un encuentro que se definió por detalles.

Por su parte, Agustina Soto tuvo una jornada compleja frente a la argentina Carla Markus, quien se impuso por 6-0 y 6-2 para avanzar de ronda.

Este viernes se disputarán los cuartos de final del cuadro de singles, con todos los encuentros programados de manera simultánea a partir de las 11:00 horas, en una jornada que definirá a las semifinalistas del certamen.

Valiosos puntos

El LP Open Series by IND marca el inicio de dos torneos W15 consecutivos que se jugarán en Santiago, una iniciativa que busca seguir impulsando el desarrollo del tenis femenino en Chile y entregar oportunidades competitivas de alto nivel a las jugadoras nacionales.

Cada torneo reparte una bolsa de 15 mil dólares en premios, además de importantes unidades para el ranking mundial femenino. La campeona sumará 15 puntos WTA, mientras que la finalista obtendrá 10 puntos, en un circuito mundial que reúne a jóvenes promesas y jugadoras en ascenso del tenis internacional

La realización de estos torneos es posible gracias al apoyo de LP Chile, pilar del tenis femenino en nuestro país, junto al Instituto Nacional de Deportes y la Federación de Tenis de Chile.

La entrada será liberada para el público durante toda la semana de competencia.