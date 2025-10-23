La NBA está remecida por un escándalo. Terry Rozier, base de los Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador del Portland Trail, fueron arrestado este jueves, en el marco de una investigación que realiza el FBI por apuestas deportivas ilegales.

El conductor está bajo la mira de la justicia por su participación en un plan que comenzó a desarrollarse desde 2023, cuando integraba las filas de los Charlotte Hornets, en los que estuvo durante cinco temporadas.

Por otro lado, el técnico es acusado de dirigir una operación de póquer ilegal que mantenía nexos con la mafia, según informó el medio ABC News.

Escándalo en Estados Unidos: el FBI arresta a figura de la NBA

Un indicio despertó las sospechas en el caso de Rozier. El jugador comenzó a disminuir considerablemente sus estadísticas. Registraba menos puntos, rebotes y asistencias respecto de lo que promediaba. El aumento inesperado de apuestas en ese sentido provocó que las casas suspendieran las cuotas. El base acusó una lesión en un pie para abandonar tempranamente el entablado.

La información fue develada por Shams Charania, reconocido periodista de la ESPN, quien consignó que el Distrito Este de Nueva York y el director del FBI, Kash Patel, ofrecerán una conferencia de prensa en las próximas horas para explicar el operativo.

Terry Rozier, en un partido de los Miami Heat.

El deportista fue arrestado en un hotel de Orlando, después de la caída de su escuadra frente a Orlando Magic, en la que no participó por decisión técnica.

Jontay Porter, expívot de los Toronto Raptors, había sido suspendido de por vida por la liga por la misma falta en abril de 2024. Pagó una fianza de US$ 250 mil dólares para salir de la cárcel.