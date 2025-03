Escaneando al Alianza Lima del Pipo Gorosito, el último obstáculo de Iquique para su sueño de Libertadores

En la Región de Tarapacá, se frotaban las manos con la hipotética oportunidad de recibir a Boca Juniors en su tierra. Todo esto en el marco de la fase previa de la Copa Libertadores, buscando una plaza en la ronda de grupos. Mientras en Chile un apagón dejó al 90% del país sin electricidad, en Bogotá se gestó un hito para Deportes Iquique: eliminaron en penales a Independiente Santa Fe y accedieron a la fase 3. Ese mismo martes, en La Bombonera, los xeneizes claudicaron. Alianza Lima dio el batacazo y sacó de carrera a los transandinos.

El Boca de Fernando Gago era el gran candidato en ese lado de la llave. Ahora, sin la tienda azul y oro, se le abre el apetito a los Dragones Celestes al enfrentarse con los ‘Íntimos de la Victoria’, que transitan la temporada 2025 bajo el mando de alguien muy conocido del medio nacional: Néstor Raúl Gorosito. El Pipo llegó a Perú y con pocos partidos en el cuerpo ya dio un golpe, al eliminar a Boca.

La siguiente es una radiografía a Alianza, el último escollo de los iquiqueños en su afán de meterse entre los 32 elegidos que disputarán la Libertadores.

Uno de los tres grandes del fútbol incaico confió en el exfutbolista de Universidad Católica para darle otra impronta a un elenco de rica historia, pero que a nivel internacional nunca ha podido resaltar. Durante la pretemporada disputaron cuatro amistosos, con un saldo de dos triunfos, un empate y una derrota (2-1 ante Deportivo Morón, de la segunda división argentina).

En juegos oficiales, los blanquiazules tienen ocho encuentros disputados con el 66,7% de rendimiento (cinco victorias, un empate y dos caídas). La última presentación fue el sábado, en el clásico contra Sporting Cristal, el cual ganaron 2-1. Gorosito hizo rotaciones y guardó a varios de sus titulares, pensando en la visita al Tierra de Campeones. Por ejemplo, no jugaron el portero Guillermo Viscarra, los laterales Guillermo Enrique y Miguel Trauco, y el longevo artillero Hernán Barcos.

Una de las características de Alianza Lima es que tiene una marcada y experimentada columna vertebral. Todos sobre los 30 años. Partiendo por el arco, fichó este año al seleccionado boliviano Guillermo Viscarra (32). En la zaga, el “patrón” es Carlos Zambrano (35), un histórico de la selección peruana. Por la banda izquierda, llegó Miguel Trauco (32), quien tuvo pasos por Francia y Brasil, el lateral zurdo titular de Ricardo Gareca cuando el Tigre dirigió al país vecino.

En el mediocampo, destaca la incorporación del ecuatoriano Fernando Gaibor (33). Y en el ataque, el faro de los limeños es Hernán Barcos (40), mientras que el otro 9 es nada menos que Paolo Guerrero (41), en las postrimerías de su carrera.

Paolo Guerrero ahora está en Alianza Lima.

El plantel de Alianza tiene un valor de mercado de casi 13 millones de dólares (12,4 millones de euros), según los datos de Transfermarkt, siendo el tercer equipo más valioso de Perú, tras Sporting Cristal (US$ 15,5 millones) y Universitario (US$ 13 millones). ¿Quién es el futbolista más valorizado? El lateral derecho Guillermo Enrique, quien coincidió con Gorosito en Gimnasia y Esgrima de La Plata, avaluado en US$ 1,25 millones.

El hecho de eliminar a Boca en la Copa Libertadores generó una serie de repercusiones. Para la particular visión del Pipo, el peso de las canchas (como La Bombonera) no influyen en este tipo de definiciones. “Yo creo que las canchas las hacen míticas los jugadores y los planteles que tienen, sino, el que tiene más gente siempre saldría campeón, o el que tiene la cancha más grande, con más gente, tiene que salir campeón. Y no es así”, dijo el DT, en Movistar Deportes Perú.

“Son importantes los jugadores, porque la gente a algunos les influye de forma negativa y a otros de forma positiva. Entonces es muy relativo. Yo no creo en eso de porque vamos a la cancha tal cosa, porque es difícil. Es lo mismo 11 contra 11”, complementó.