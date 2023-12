Estela López y Rafaella Montessi apuestan en grande para la temporada 2024

La profesionalización de los deportistas de alto rendimiento comienza a temprana edad. Hoy no es novedad ver a jóvenes dedicando su vida al deporte desde muy pequeños, lo que les permite alcanzar desafíos deportivos antes que el resto.

Chile no es la excepción en esta materia y en varios deportes se da una tónica similar, siendo el surf una clara demostración. Estela López (18) y Rafaella Montesi (16) miembros del Team Vans, son las grandes cartas de la disciplina para el futuro dejando un legado este año para Chile.

Tras un 2023 lleno de competencias, incluyendo los Panamericanos Santiago 2023 y el Mundial ISA Championship, adquiriendo podios, logros y crecimiento personal, ambas deportistas se transforman en las principales exponentes nacionales, teniendo metas muy altas para un 2024 lleno de actividades.

Estela López participó en más de 9 competencias en Chile y en el extranjero, entre las que destacan el Sudamericano de Mar de Plata en marzo de este año, en donde obtuvo el segundo lugar. Además, compitió en el Mundial ISA Open en El Salvador y en el Mundial ISA Junior en Brasil. Además, obtuvo un cuarto lugar en los últimos Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Fue un año bien intenso en lo deportivo, en donde pude competir de par a par con grandes exponentes de la región y del mundo. Siento que tuve un crecimiento deportivo súper importante que me entregará las herramientas para afrontar un 2024 bien intenso también”, asegura Estela López.

Y no es para menos: López se prepara para el Mundial ISA que se desarrollará en febrero en Puerto Rico; además de ir por la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Rafa Montesi, de 16 años, ha demostrado estar para grandes cosas. Compite en la categoría junior, pero a menudo intenta medirse con exponentes de mayor edad, lo que le ha permitido también alcanzar grandes picks de rendimiento.

“El 2023 fue un año lleno de competencias, sin duda un año sumamente exigente, donde tuve que viajar mucho y competir con las mejores surfistas de la región de Sudamérica, logrando hacer casi todas las fechas importantes del Circuito de Surf WQS (World Surf League, Qualifying Series)”, asegura Montesi.

También viajó hasta Mar del Plata para competir en el Sudamericano de surf que se organizó en marzo de 2023 y donde obtuvo medalla de bronce. Otro logro importante es su ranking mundial junior, apareciendo entre las 25 mejores exponentes de la disciplina.

“Quiero representar a Chile en el próximo Mundial ISA Junior en mayo 2024 en El Salvador. Esta vez mi participación será en la categoría sub 18, y como meta concreta, me gustaría mejorar mi ranking mundial actual. Sabiendo que voy en una categoría superior, creo que es una meta alcanzable si doy todo de mí. Otro objetivo es poder entrenar bastante y enfocarme en mejorar técnicamente, para eso es importante dedicarles mucho tiempo a las correcciones y viajar en búsqueda de olas que me permitan corregir y seguir progresando, siempre manteniendo el lado competitivo para ir evaluando mi progreso con respecto al 2023″, concluye Montesi.

El 2024 será un año clave para el surf nacional, que tiene en Estela López y Rafaella Montesi como dos de sus principales cartas para afrontar los desafíos deportivos trascendentales para Chile en la disciplina.