Excompañero de Arturo Vidal es condenado a prisión en Brasil

El delantero deberá ir a la cárcel por una millonaria deuda de pensión de alimentos.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Excompañero de Arturo Vidal es condenado a prisión en Brasil.

El exseleccionado brasileño Douglas Costa atraviesa uno de los capítulo complejo. Un tribunal de familia en Porto Alegre decretó su prisión debido a una elevada deuda por atrasos en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos.

La información fue revelada por Ge, medio deportivo brasileño, que precisó que la deuda asciende a 493 mil reales —cerca de 93 mil dólares, poco más de 88 millones de pesos chilenos—. La resolución judicial establece un mandato de prisión con validez de dos años, lo que significa que el jugador podría ser detenido en cualquier momento. La sanción contempla una estadía en la cárcel por 30 días.

El caso se tramita bajo secreto de sumario en el 6º Juzgado de Familia de Porto Alegre, aunque la corte confirmó a EFE la existencia del proceso. Según la legislación brasileña, quienes incumplen con la pensión alimenticia pueden ser privados de libertad como medida de presión para regularizar los pagos. La norma otorga al detenido tres días para acordar con el juez una forma de pago, acreditar intentos de cumplir o demostrar incapacidad económica.

Douglas Costa en un partido de la selección brasileña. Andrés Piña/Photosport

Las consecuencias deportivas no tardaron en llegar. Este miércoles, el Sidney FC de Australia anunció la rescisión del contrato del atacante de 35 años de mutuo acuerdo, citando sus “asuntos legales y personales en curso” en Brasil. “A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, Costa informó al Sidney FC que no hay un final a la vista”, indicó el comunicado del club.

Oriundo de Rio Grande do Sul, Costa vistió las camisetas de Fluminense, Shakhtar Donetsk, Bayern Múnich y Juventus, además de Los Angeles Galaxy, donde en 2023 ya había enfrentado un episodio similar: la Justicia decretó su arresto por la misma causa.

El delantero, que compartió camarín en el Bayern con Arturo Vidal, integró además la selección brasileña en el Mundial de Rusia 2018. Su trayectoria internacional lo convirtió en uno de los extremos más destacados de su generación, aunque las lesiones y los problemas extradeportivos marcaron su declive.

