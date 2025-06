Exdirector deportivo del Barcelona se arrepiente tras dejar ir a Dembélé: “Lo maltratamos mucho”

Ousmane Dembélé fue una de las grandes figuras durante la coronación del París Saint Germain en la UEFA Champions League. El delantero francés tuvo dos asistencias en la goleada por 5-0 al Inter de Milán y, además, marcó ocho tantos a lo largo de la competición europea. El registro es mayor si se contabilizan sus números en todos los torneos: en 49 partidos tiene 33 dianas y 15 pases de gol.

Seguido de lo anterior, el galo también celebra una temporada de ensueño en términos de la obtención de títulos en el plano local, pues fue campeón de la Ligue 1 y la Copa de Francia. Gracias a todos esos logros personales y colectivos, enfila como uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro del 2025.

Su presente es brillante. Sin embargo, su pasado tiene sombras. Antes de llegar al Parque de los Príncipes, el ariete parisino tuvo un frustrado paso por el Barcelona. Hoy, tras su renacer, en Cataluña lo recuerdan con sentimientos encontrados.

En conversación con el sitio español Sport, Robert Fernández, exdirector deportivo de los blaugranas, rememoró la polémica aventura de Dembélé en el Camp Nou. “Con Ousmane no tuvimos la paciencia necesaria. Nadie. Ni vosotros, la prensa, ni nosotros tampoco. Sinceramente, creo que lo maltratamos mucho. Desgraciadamente tengo que decirlo de esta manera. Él no entendía muchas cosas. Vino muy joven y fíjate que incluso lo quería traer dos años antes. Tenía condiciones extraordinarias", señala.

Cabe recordar que el futbolista llegó a la Ciudad Condal con cartel de estrella tras ser fichado por US $160 millones, proveniente desde el Borussia Dortmund. Alcanzó a permanecer en la institución durante seis años y salió por la puerta de atrás después de sufrir múltiples lesiones y de ser acusado de llegar tarde a los entrenamientos por quedarse jugando videojuegos hasta altas horas de la noche.

Eso sí, pese a la serie de rumores que se posaron sobre la figura del francés, el otrora dirigente es claro en negar las acusaciones de posibles faltas de comportamiento. “No hubo paciencia y sobre todo tuvo dos lesiones. Y es una contradicción, porque me decían personalmente que no era muy profesional y eso no era verdad. Era un magnífico profesional. No bebía y decían que bebía. Decían que llevaba mala vida y era mentira. Le hizo mucho daño y yo creo que lo desequilibró. Es un tío con mucha personalidad, porque después de lo que pasó, fue capaz de triunfar en el Barça. Su final fue bueno, con el apoyo de Xavi”, cierra.