Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

Brasil se prepara para cambios que llaman la atención en todo el continente. Este miércoles, Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), anunció una serie de medidas que modificarán todas las competencias de fútbol en ese país. Entre las más llamativas están los nuevos calendarios de partidos, la implementación del Fair Play financiero y del offside semiautomático.

Sobre la nueva calendarización, Samir Xaud aseguró que el objetivo es “reducir la carga de partidos de nuestra élite del fútbol y ampliar las posibilidades de competiciones nacionales a equipos que, desde hace mucho tiempo, pasan meses inactivos”.

El nuevo Brasileirao y la Copa do Brasil

Desde 2029, el Brasileirao, el certamen más importante de ese país, se jugará durante casi todo el año: comenzará el 28 de enero y finalizará el 2 de diciembre.

Foto: Flamengo en X

En tanto, la Copa do Brasil pasará de 92 participantes a 126 y se disputará entre febrero y diciembre. Sin embargo, hasta la cuarta fase tendrá una modalidad de eliminación directa a un solo partido y recién en la quinta ronda ingresarán los equipos de la Primera División. En tanto, la final será a partido único.

Por su parte, los tradicionales tornes estaduales se jugarán entre enero y marzo, y tendrán una reducción de 16 fechas programadas a 11, lo que reduce la carga de varios elencos que tienen un año con varias competencias.

Una llamativa norma

Además, desde la CFB confirmaron la creación de una serie de copas regionales, como por ejemplo la Copa Sur-Sudeste, que se efectuará entre marzo y junio, con 12 elencos de de Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande del Sur, Santa Catarina y São Paulo.

No obstante, lo que causó controversia fue que los elencos que participen en torneos Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, estarán excluidos de jugar estas competencias regionales.

Medidas que repercuten en la economía

El organismo presidido por Samir Xaud comunicó la implementación del offside semiautomático, que se está utilizando en torneos como la Premier League, aunque esto supondrá una millonaria inversión en tecnología.

Foto: Palmeiras en X

Por último, se considerará el Fair Play financiero, una medida que tiene como objetivo combatir las grandes diferencias económicas que hay en estos momentos en los clubes de Brasil (se si consideran todas las categorías) y un uso responsable de los recursos económicos en cada institución.