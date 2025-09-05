“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Este jueves comenzó el camino de Alemania en busca de la clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026. El elenco germano visitó a Eslovaquia por la primera fecha y acabó perdiendo por 2-0.

El técnico Julian Nagelsmann arrancó las Clasificatorias con la obligación de manifestar su favoritismo en una zona en la cual también se incluyen a Irlanda del Norte y Luxemburgo. Sin embargo, tropezó de inmediato.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, el DT comentó que “salvo dos o tres lesionados, estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos en Alemania. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo . Confío en mis jugadores, pero ser simplemente mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas. ¿Por qué crees que un equipo como el Wiesbaden casi empató 2-2 con el Bayern? No es porque tengan más calidad, sino porque demostraron emotividad y ganas”, lanzó.

“Nos quedan cinco partidos y tenemos que ganarlos todos, incluso contra el rival de hoy. De lo contrario, jugaremos los playoffs en marzo”, complementó.

Por el lado de los futbolistas quien tomó la palabra fue Joshua Kimmich. “En ningún momento mostramos coraje ni actitud hoy. Desde el primer minuto, tuvieron un córner y una oportunidad. No se trata del sistema, la táctica, la defensa de 3 o 4. Se trata de actitud. Tenemos que hacerlo mejor en el próximo partido. Tenemos que apoyarnos mutuamente y facilitarnos las cosas”, expuso el futbolista del Bayern Múnich.

“Sabemos que tuvimos un partido muy malo, cada uno individualmente; señalarnos unos a otros no nos llevará a ninguna parte. Sabemos que hoy no fue suficiente . Antes del partido hablábamos de ganar el Mundial, pero primero tenemos que clasificarnos. Si jugamos como lo hicimos hoy, no será fácil”, continuó.

“Siempre se puede hablar de calidad o sistema, pero hoy no se trató de eso. Se trató de otros factores, y eso no debería pasarnos. Hoy vimos que, aunque el rival supuestamente tenga menos calidad que tú, puedes perder si no muestras la actitud adecuada en el campo”, sentenció Kimmich.

Otra voz que criticó lo mostrado por Alemania contra Eslovaquia fue el exseleccionado Bastian Schweinsteiger. “Lo siento, pero en ningún momento de este partido creí que íbamos a ganar. Es un duro golpe. Jugamos muy mal. No hicimos pases de calidad, no creamos peligro. El lenguaje corporal desapareció inmediatamente después de encajar el gol. Si quieres ganar algo, tienes que mostrar resistencia”, comentó.

“Los jugadores deben comprender que esto es inaceptable. Hoy no he sentido ninguna amenaza por nuestra parte. El entrenador puede hablar toda la noche, pero los jugadores deben darse cuenta por sí mismos. Si jugamos como lo hemos hecho hoy, tendremos suerte si conseguimos clasificarnos para el Mundial”, continuó.

“Jugué 121 partidos con Alemania y nunca tuve problemas de concentración. Cuando escuchas el himno y te pones la camiseta de la selección nacional, tienes que darlo todo en el campo, ya sea un partido amistoso o la final del Mundial”, cerró Schweinsteiger.