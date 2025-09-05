SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Julian Nagelsmann criticó el desempeño de los seleccionados en la derrota por 2-0 contra Eslovaquia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La selección de Alemania cayó por 2-0 en su debut por las Eliminatorias. Foto: DFB/Philipp Reinhard.

Este jueves comenzó el camino de Alemania en busca de la clasificación a la próxima Copa del Mundo de 2026. El elenco germano visitó a Eslovaquia por la primera fecha y acabó perdiendo por 2-0.

El técnico Julian Nagelsmann arrancó las Clasificatorias con la obligación de manifestar su favoritismo en una zona en la cual también se incluyen a Irlanda del Norte y Luxemburgo. Sin embargo, tropezó de inmediato.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota, el DT comentó que “salvo dos o tres lesionados, estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos en Alemania. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo. Confío en mis jugadores, pero ser simplemente mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas. ¿Por qué crees que un equipo como el Wiesbaden casi empató 2-2 con el Bayern? No es porque tengan más calidad, sino porque demostraron emotividad y ganas”, lanzó.

“Nos quedan cinco partidos y tenemos que ganarlos todos, incluso contra el rival de hoy. De lo contrario, jugaremos los playoffs en marzo”, complementó.

Por el lado de los futbolistas quien tomó la palabra fue Joshua Kimmich. “En ningún momento mostramos coraje ni actitud hoy. Desde el primer minuto, tuvieron un córner y una oportunidad. No se trata del sistema, la táctica, la defensa de 3 o 4. Se trata de actitud. Tenemos que hacerlo mejor en el próximo partido. Tenemos que apoyarnos mutuamente y facilitarnos las cosas”, expuso el futbolista del Bayern Múnich.

“Sabemos que tuvimos un partido muy malo, cada uno individualmente; señalarnos unos a otros no nos llevará a ninguna parte. Sabemos que hoy no fue suficiente. Antes del partido hablábamos de ganar el Mundial, pero primero tenemos que clasificarnos. Si jugamos como lo hicimos hoy, no será fácil”, continuó.

Siempre se puede hablar de calidad o sistema, pero hoy no se trató de eso. Se trató de otros factores, y eso no debería pasarnos. Hoy vimos que, aunque el rival supuestamente tenga menos calidad que tú, puedes perder si no muestras la actitud adecuada en el campo”, sentenció Kimmich.

Otra voz que criticó lo mostrado por Alemania contra Eslovaquia fue el exseleccionado Bastian Schweinsteiger. “Lo siento, pero en ningún momento de este partido creí que íbamos a ganar. Es un duro golpe. Jugamos muy mal. No hicimos pases de calidad, no creamos peligro. El lenguaje corporal desapareció inmediatamente después de encajar el gol. Si quieres ganar algo, tienes que mostrar resistencia”, comentó.

“Los jugadores deben comprender que esto es inaceptable. Hoy no he sentido ninguna amenaza por nuestra parte. El entrenador puede hablar toda la noche, pero los jugadores deben darse cuenta por sí mismos. Si jugamos como lo hemos hecho hoy, tendremos suerte si conseguimos clasificarnos para el Mundial”, continuó.

“Jugué 121 partidos con Alemania y nunca tuve problemas de concentración. Cuando escuchas el himno y te pones la camiseta de la selección nacional, tienes que darlo todo en el campo, ya sea un partido amistoso o la final del Mundial”, cerró Schweinsteiger.

Lee también:

Más sobre:FútbolAlemaniaJulian NagelsmannEliminatoriasUEFA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Nuevos pensionados

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

5.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi
Chile

Exjefe de la BH de la PDI, académicos y especalista en crimonología: el comando “meritocrático” de Franco Parisi

Llueve o no para Fiestas Patrias: DMC entrega pronósticos para las próximas semanas

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés
Negocios

Mitsui presenta querella por estafa en contra de empresario minero francés

Firma chilena invertirá US$240 millones en proyecto de almacenamiento en la Región de Atacama

Nada parece detener a la Bolsa de Santiago y el IPSA ya supera los 9.200 puntos

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral
Tendencias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica
El Deportivo

Lionel Messi sorprende en Argentina y pone en duda su participación en el Mundial de Norteamérica

“Falta de voluntad y ganas”: técnico de Alemania se lanza contra los jugadores tras caer en las Eliminatorias

Arquero campeón del mundo con Brasil se rinde ante Lawrence Vigouroux por su actuación en la Roja

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19
Mundo

La gobernadora de Nueva York desafía a Trump con una orden para facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19

Egipto reafirma que el desplazamiento “no es una opción” para los palestinos y que “solo liquidará su causa”

Ucrania se convierte en el primer país del mundo en prestar servicios públicos con un agente de Inteligencia Artificial

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral